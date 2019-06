Silvio Berlusconi | battaglia alle sue spalle in Forza Italia | i big si schierano | la

Silvio Berlusconi si riprende Forza Italia? Prima mossa - colpo basso a Toti e Carfagna : Più potere a Giovanni Toti e Mara Carfagna, ma decide sempre Silvio Berlusconi. Il presidente di Forza Italia ha dato mandato al Coordinatore della Conferenza dei Coordinatori Regionali, Sestino Giacomoni, di convocare la Conferenza per il giorno mercoledì 26 giugno alle ore 14, convocando contempor

Mediaset spappola la Rai - il giorno del trionfo : esulta anche Pier Silvio Berlusconi : Tempo di confronti televisivi. Come si legge su Italia Oggi, tra le poche reti in crescita tra il 28 aprile e il 1 giugno 2019 c’è La7, che si porta al 3.90% nell’intera giornata e al 5.31% in prime time, a fronte dei rispettivi 3.58% e 4.77% conquistati ad aprile. Nulla di eclatante, dunque, ma ad

Silvio Berlusconi - la prima volta nella villa in Lampedusa : delirio sull'isola per il Cav : C'è sempre una prima volta. E domenica è stata la prima volta di Silvio Berlusconi nella casa acquistata anni fa a Lampedusa. Il leader di Forza Italia si è palesato sull'isola in Sicilia, dove è stato preso d'assalto da turisti e Lampedusani. Atterrato con un volo privato, in molti hanno chiesto a

Giovanni Toti ad Agorà su Forza Italia : "Ultima parola a Silvio Berlusconi?" : Della Forza Italia che sarà, Giovanni Toti - neo-coordinatore insieme a Mara Carfagna - ne parla ad Agorà su Rai 3. Serena Bortone chiede se davvero, in questo nuovo partito, non sarà ancora Silvio Berlusconi a decidere. Immagino ci saranno dei meccanismi organizzativi più complessi di quello che st

Silvio Berlusconi - il sondaggista Fabrizio Masia : "Il cambio con Toti al vertice è funzionale a Forza Italia" : Al tavolo con Fabrizio Masia, che consegna in esclusiva a Libero il sondaggio sul futuro di Forza Italia, con o senza Berlusconi, le chance del neo coordinatore azzurro Giovanni Toti di prendere in mano un domani le redini del partito e l' effettivo valore di un soggetto politico moderato. Secondo i

Silvio Berlusconi in aiuto a Giuseppe Conte contro l'Ue : il piano - governo nel mirino : Questo giornale vuole bene a Giuseppe Conte come lo si può volere a un commissario tecnico della nazionale di calcio che riteniamo incapace. Facciamo il tifo per lui, ma siamo realisti e vediamo tutti i limiti, suoi e della sua squadra. Così ieri abbiamo scritto che sarebbe andato a Bruxelles a pren

Sondaggio Youtrend - Giorgia Meloni cresce e accorcia le distanze da Forza Italia di Silvio Berlusconi : cresce ancora la Lega, che prende quasi un punto e mezzo, guadagnano qualcosa anche M5s e Pd, e Fratelli d'Italia accorcia le distanze da Forza Italia. Salvatore Borghese di Youtrend, ospite a Omnibus, su La7, presenta la prima supermedia dei sondaggi elettorali dopo il voto europeo. Il Carroccio di

Silvio Berlusconi sibillino : "Casa a Bruxelles? Ecco perché non la prendo" : "Una casa a Bruxelles? Il lavoro sarà più a Strasburgo, due case mi sembrano troppe". Silvio Berlusconi arrivando al summit del Ppe in vista del Consiglio Europeo a Bruxelles, ha risposto così ai giornalisti che gli chiedevano se avrebbe preso lì un appartamento. Il Cavaliere ha risposto con una bat

Barbara D'Urso - la confessione a Silvio Berlusconi : "Chi ho votato" - roba rosso spinto : Accetta le "critiche costruttive", non si pente "di niente" e sogna Sanremo ("lo voglio fare. Tanto c' è tempo, sono piccola"). Barbara D'Urso, regina di Mediaset, in una intervista a La Repubblica si confessa: "Cerco di rappresentare la vita quotidiana, fatta anche di gente bizzarra come i miei opi

Silvio Berlusconi - Giovanni Toti e Mara Carfagna alla guida di Forza Italia. Cosa c'è dietro la mossa del Cav : «Sono in ritardo, non parlo». Quando Silvio Berlusconi arriva in Senato per l' assemblea dei parlamentari di Forza Italia mancano pochi minuti alle otto della sera. È stata una giornata estenuante di trattative. E, alla fine, la riunione plenaria convocata a Palazzo Madama serve solo per ratificare

Silvio Berlusconi : «Carfagna e Toti nuovi coordinatori di Forza Italia» | Video : Il Cavaliere: «Il Congresso nazionale occasione per indire consultazioni popolari sulle cariche elettive. Il governatore: un fatto storico, anche se la rivoluzione non si fa con un board

Sestino Giacomini : "Gli davano del pazzo ma...". Perché sui magistrati aveva ragione Silvio Berlusconi" : "Se c'è un Paese occidentale negli ultimi decenni dove le sorti di questo o quel governo, di questo o quel politico, sono state determinate da vicende giudiziarie, quello è l'Italia", scrive Augusto Minzolini in un retroscena su Il Giornale. "Abbiamo fatto scuola", confida al giornalista Sestino Gia

Silvio Berlusconi - la fucilata dal suo fedelissimo : "Uscire da Forza Italia? No - tanto è già morta" : Fra tre settimane ci sarà la presentazione del movimento L'Italia in crescita di Giovanni Toti. L'obiettivo del governatore ligure è di convincere l'elettorato di Forza Italia e tutti gli azzurri delusi ad abbandonare Silvio Berlusconi e di sposare il nuovo progetto che può diventare la seconda forz