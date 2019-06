Si affaccia in Italia l’Amazfit Verge Lite | prezzo e data di spedizione

optimaitalia

(Di giovedì 27 giugno 2019) Sono stati finalmente avviati in preordini indi Amazfit, smartwatch presentato circa un mese fa in Cina, e che attendevamo solo di poter acquistare nel nostro Paese. Queste sono le buone notizia, cui segue anche una un po' bruttina: ildell'indossabile è più alto di quel che potessimo immaginare, pari a 99.99 euro, a fronte dei 64 euro richiesti nel mercato locale (il corrispettivo, al cambio attuale, di 499 Yuan). Ormai dovremmo essere abituati a vederci applicare un cartellino decisamente più elevato rispetto alla controparte estera, ma qui si parla di uno scarto non indifferente. Pur costando 99.99 euro, l'Amazfitresta comunque più economico dell'Amazfit, il cui cartellino al lancio era pari a 159 euro. Vi ricordiamo che il dispositivo vanta la certificazione IP68, presenta una scocca in policarbonato e fibra di vetro ed una batteria ...

OptiMagazine : Si affaccia in Italia l'#AmazfitVergeLite: prezzo e data di spedizione - EcclesiaeItalia : RT @ElioRossi13: #Mercatello sul #Metauro #Pesaro #Urbino #Marche #Italia Mercatello sul Metauro. Pieve Collegiata dei Santi Pietro e Paolo… - EcclesiaeNeapol : RT @ElioRossi13: #Mercatello sul #Metauro #Pesaro #Urbino #Marche #Italia Mercatello sul Metauro. Pieve Collegiata dei Santi Pietro e Paolo… -