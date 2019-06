Sgarbi trova casa a Morgan | L' arte va sostenuta

Sgarbi trova una casa a Morgan in un palazzo di Sutri : Sgarbi trova una casa a Morgan in un palazzo di Sutri Il critico d’arte e sindaco della cittadina laziale offre ospitalità al cantante sfrattato dalla sua villetta di Monza. “Qui potrà insegnare il suo magistero ai giovani", ha detto Sgarbi , che ha anche chiesto che il governo ponga un vincolo sulla ex casa ...

Vittorio Sgarbi trova una casa a Morgan e chiede al Governo di apporre un vincolo sulla sua di Monza : “È un museo” : Vittorio Sgarbi ha trovato una casa per Morgan. Non solo. Ha anche chiesto al Governo che sia apposto un vincolo su quella da cui è stato sfrattato. Lo storico e critico d’arte ha messo a disposizione del musicista infatti il secondo piano di Palazzo Savorelli a Sutri, la cittadina della Tuscia di cui Sgarbi è sindaco dallo scorso anno. Il Palazzo, che ha una storia secolare, è immerso in un grande parco ed ospita attualmente le iniziative ...