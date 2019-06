Sfila portafoglio a turista ignara | in manette giovane borseggiatrice

romadailynews

(Di giovedì 27 giugno 2019) Roma – Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma Via Vittorio Veneto unitamente ad un poliziotto del Commissariato Roma Prati, libero dal servizio, hanno arrestato una cittadina romena di 18 anni, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di tentato furto in concorso. Lae’ stata sorpresa, in compagnia di un complice, mentre tentava dire ildalla borsa di unastraniera sulla scala mobile della fermata metropolitana linea A, all’altezza della fermata Termini. Quando l’agente di Polizia che ha notato la scena si e’ qualificato, il complice e’ fuggito mentre la donna e’ stata bloccata con l’ausilio dei Carabinieri che erano sul posto, impegnati in uno specifico servizio antiborseggio, in abiti civili. L’arrestata e’ stata portata in caserma, dove e’ stata trattenuta in ...

