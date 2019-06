Serie A | ecco i loghi delle competizioni per il 2019 20

Sarri - Giampaolo - De Zerbi e gli altri : ecco la Serie A del bel gioco che costa (relativamente) poco : Il bel gioco? Se costa poco. È in base a un’idea simile che in Italia si sta facendo strada una nuova generazione di allenatori: giovani, spesso senza un grande passato alle spalle, provenienti dalla provincia, con un’idea di gioco opposta a quella tradizionale italiana e con ingaggi abbondantemente abbordabili. Ne è il capostipite Sarri: arrivato alla ribalta a sessant’anni grazie a un’intuizione di Aurelio De ...

Serie A – Futuro Higuain - il fratello-procuratore non ha dubbi : “ecco dove giocherà se dovesse tornare in Italia” : Higuain torna a giocare in Italia? Il fratello-procuratore non ha dubbi: le parole sul Futuro dell’attaccante argentino In attesa di poter commentare le splendide giocate della nuova stagione di Serie A di calcio, a trattenere gli appassionati di calcio ci pensano gli innumerevoli rumors di mercato. Mentre la Juventus ‘prende ancora tempo’ per annunciare il suo nuovo allenatore dopo la separazione con Massimiliano ...

White Lines - ecco il cast della Serie dal creatore della Casa di carta : Il prossimo 19 luglio farà il suo debutto su Netflix la terza parte de La Casa di carta: questo titolo non solo ha raggiunto un successo incredibile in tutto il mondo, lanciando tutto il comparto produttivo seriale spagnolo, ma ha anche fatto sì che il suo creatore, Álex Pina, divenisse uno degli sceneggiatori più contesi del momento. Dopo aver firmato un accordo di esclusiva con la stessa piattaforma di streaming, l’autore si è messo al ...

Motori – Nuova BMW Serie3 Touring - ecco le prime immagini [GALLERY] : Nuova Bmw Serie3 Touring, le prime immagini della bavarese più venduta in europa, convince per il design e le accortezze tecnologiche BMW ha presentato lo scorso ottobre la sua Serie3 Berlina, ma ancora non ha presentato la versione Touring, la versione Berlina di questa vettura ha visto l’inizio della sua commercializzazione all’inizio del 2019. Durante questi mesi sono state diverse le immagini che ritraevano, come di prassi, ...

Days of Play 2019 : ecco una Serie di offerte per celebrare i videogiocatori! : Attraverso un comunicato stampa, Sony Interactive Entertainment è pronta a dare il via, a partire da domani, ai Days of Play 2019: dal 7 al 17 giugno, undici giornate ricche di imperdibili offerte, dedicate agli utenti PlayStation.Protagonista di questa edizione 2019 é la PlayStation 4 in Edizione Limitata Days of Play da 1 TB che vanta una colorazione Steel Black, le icone PlayStation argentate in rilievo sulla superficie superiore e un ...

Date playoff Serie C - ecco quando si giocheranno le due finali : Dopo le gare di ritorno delle semifinali playoff di ieri, sono state da poco decise le Date delle due finali degli spareggi di Serie C, che decreteranno le squadre che andranno a fare compagnia a Pordenone, Virtus Entella e Juve Stabia nel campionato cadetto. Per ciò che riguarda le partite di andata, mercoledì 5 giugno alle ore 20.30 si giocherà Pisa-Triestina mentre Piacenza-Trapani è stata messa in calendario sabato 8 giugno, con ...

Playoff Basket Serie A – Tracollo dell’Olimpia Milano - Sassari cala il tris e vola in finale : impresa di Pozzecco : La formazione sarda vince anche Gara-3 contro l’Olimpia Milano, staccando il pass per la finale scudetto che giocherà contro la vincente della Serie tra Cremona e Venezia La Dinamo Sassari è in finale scudetto, è questo il verdetto dopo Gara-3 della semifinale contro l’Olimpia Milano, battuta anche al PalaSerradimigni dopo una partita infinita, conclusasi 108-96 dopo un tempo supplementare. LaPresse/Marco Fele Si tratta del ...

Serie D - scudetto all’Avellino : Lecco ko ai rigori : L’Avellino è campione d’Italia dilettanti. Nella finale della poule scudetto di Serie D al “Curi” di Perugia, la formazione irpina piega ai rigori il Lecco. 3-1 il finale, dopo che ai tempi regolamentari la partita si era chiusa sull’1-1, con vantaggio dei lombardi siglato da Capogna al 55′ e il pari di Morero quattro minuti dopo. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALEL'articolo Serie D, ...

Diretta Lecco Avellino/ Streaming video e tv : la finale - poule scudetto Serie D : Diretta Lecco Avellino Streaming video e tv: la finale della poule scudetto Serie D si gioca in campo neutro a Perugia, orario e probabili formazioni.

Serie D - Poule Scudetto : la finale sarà Avellino-Lecco : sarà l’Avellino a contendere al Lecco lo Scudetto 2019 di Serie D. Nella seconda semifinale della Poule Scudetto giocata allo stadio “Pietro Barbetti” di Gubbio, gli irpini si sono imposti per 3-0 sulla Pergolettese con la doppietta di Di Paolantonio e la rete di Ciorola. Sul terreno del Comunale “Enzo Blasone” di Foligno, infatti, il Como si era imposto per 2-0 sul Cesena. A decidere la prima semifinale la ...

DIRETTA Cesena-Lecco Poule Scudetto Serie D - il successo vale la Finale al Renato Curi : Tutto pronto per la semiFinale della Poule Scudetto di Serie D: in programma questo pomeriggio allo stadio Enzo Blasone di Foligno, con fischio di inizio previsto per le ore 15.30, il match Cesena-Lecco, sfida che può valere la Finale della competizione organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, che si disputerà allo stadio Renato Curi domenica prossima. Il regolamento prevede che, in caso di parità, per decretare la vincente che avrà diritto ...

Dark Crystal - ecco il teaser della nuova Serie animata fantasy : http://www.youtube.com/watch?v=zSV42j8lccg Non sono moltissimi forse a ricordare il film del 1982 Dark Crystal, che però ha un seguito culto piuttosto forte: girata interamente con pupazzi animatronici, la pellicola raccontava dello sforzo di alcune creature magiche simili agli elfi, i Gelfling, devono impegnarsi per riportare l’unità in un modo in cui, infranto il Cristallo della verità, sta cadendo nell’oscurità. Ora quella storia ...

Chernobyl batte Il Trono di Spade e si prepara al debutto italiano : ecco quando e come vedere la Serie : Chi lo ha detto che la tarda primavera e l'estate non riservino ai malati seriali novità importanti? Sicuramente tra quelle in arrivo in Italia c'è Chernobyl la serie che sta conquistando la critica e gli americani e che si prepara già ad andare in scena con il suo quinto e ultimo episodio il prossimo 3 giugno. Il pubblico italiano che ha resistito alla tentazione dello streaming potrà vedere la serie HBO Sky dal 10 giugno proprio su Sky ...

Sky - ecco le Serie tv in onda e on demand a giugno : L’estate seriale di Sky inizia con una nuova e ambiziosa produzione internazionale come Chernobyl ma sono anche tanti i titoli che tornano per la gioia dei fan: da Agents of Shield all’acclamata Big Little Lies, da Poldark a Suits. Fino al 7 giugno Fox dedica poi un intero canale a tutti gli episodi della sitcom culto How I Met Your Mother, mentre dal 7 al 14 giugno i più piccoli potranno sbizzarrirsi con il Tom & Jerry Channel ...