Senegal-Algeria | Coppa d’Africa 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019) Oggi giovedì 27 giugno si gioca, match valido per lad’Africa. Le due squadre scenderanno in campo al 30 June Stadium de Il Cairo (Egitto) in un incontro fondamentale per le sorti del gruppo C. I Leoni della Teranga si sono imposti all’esordio contro la modesta Tanzania grazie alle reti di Keita Balde e Diatta mentre le Volpi del Deserto hanno surclassato il Kenya con i sigilli di Bounedjah e Mahrez. La partita di questa sera (ore 19.00) sarà dunque un vero e proprio scontro diretto per il primato nel girone, ilnon perde da ben sette partite e può contare su giocatori di classeKoulibaly, Mané, Keita Balde, Niang, Gueye mentre l’ha perso soltanto un incontro negli ultimi dieci. Con DAZN seguiIN, LIVE E ON DEMAND Ildeve però fare i conti con l’infortunio di Sané che sarà ...

yasmine_x4 : RT @DZFootball_en: Teams that impressed me so far: Algeria ???? Uganda ???? Mali ???? Madagascar ???? Cameroon ???? Senegal ???? Angola ???? - zazoomblog : Probabili Formazioni Senegal vs Algeria Coppa d’Africa 27-06-2019 e Info - #Probabili #Formazioni #Senegal - milanmagazine_ : COPPA D'AFRICA - Koulibaly e Manè all'esame Algeria: Senegal avanti a 2,20 -