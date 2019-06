“Sei impossibile | una Venere” Elisabetta Gregoraci | oltre il sexy in riva al mare Ecco

caffeinamagazine

(Di giovedì 27 giugno 2019) Ma quanto è bella? Un fascino mediterraneo praticamente unico: carnagione scura, mora e curve perfette. Per la showgirl oggi è giornata di shooting e, inalcon il suo truccatore di fiducia, si diverte spensierata coccolata dalle mani sapienti di quello che definisce “Un amico speciale, la persona che mi sta accanto da 15 anni”. Un’immagine senza filtri che esprime tutta la bellezza della conduttrice trentanovenne e dello splendido paesaggio che la circonda. Mini bikini nero e oro, capelli ondulati e l’immancabile sorriso:riempie la scena. Seduta con le gambe piegate, la mamma di Nathan Falco esibisce muscoli tonici e scolpiti da far invidia. Non a caso giunge il commento della collega, Caterina Balivo: “Più vedo te e più voglio andare in vacanza solo vestita da montagna”. Figuriamoci noi, comuni mortali! “Una donna incantevole”,...

