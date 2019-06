Sea Watch | Ue | No registrazione?Così l' Italia rischia la procedura

Sea Watch - la capitana rischia tanti anni di carcere : diverse le leggi violate : Il nome di Carola Rackete, nelle ultime ore, è diventato particolarmente celebre. È la donna che, a capo della Sea Watch 3, ha scelto di forzare il blocco nave dell'Italia e di fare rotta verso Lampedusa. Una scelta che sarebbe dipesa dalla volontà di salvare la vita agli oltre quaranta migranti a bordo della nave da lei guidata che, secondo le informazioni fatte fuoriuscire, sarebbero stati allo stremo. Una decisione che è andata contro le ...

Sea Watch - il tweet : disperazione a bordoUe : fateli sbarcare - Stati siano solidali : L'Europa risponde a Salvini intenzionato a non identificare più chi sbarca in Italia, aggirando il trattato di Dublino. In mattinata sull'isola è arrivato un barchino con dieci migranti.

Sea Watch 3 - la Commissione Ue : "Soluzione solo con lo sbarco" : Ancora nulla di fatto per la Sea Watch 3, la nave con 42 migranti ferma a un miglio dall’isola di Lampedusa dopo aver violato i divieti d’ingresso nelle acque territoriali italiane.Intanto sulla questione interviene il commissario europeo Dimitris Avramopoulos che afferma: “La Commissione Ue è coinvolta da vicino nel coordinarsi con gli Stati membri per trovare una soluzione per ricollocare i migranti della Sea ...

La gara di solidarietà per aiutare la Sea Watch a pagare le sanzioni : raccolti 150mila euro in meno di 24 ore : Continua a correre senza pausa il contatore delle donazioni. In meno di ventiquattro ore la raccolta fondi lanciata su Facebook per aiutare la Sea Watch a sostenere spese legali e sanzioni ha superato i centodiecimila euro grazie a oltre 6mila donatori.E non è l’unico posto dove donare: un’altra gara di solidarietà, questa iniziata proprio dalla ong, su un sito di crowdfunding ha superato i 40mila euro, con altri 1300 ...

Migranti : Gruppo Zaia - Sea Watch - solidali con il ministro Salvini : Venezia, 27 giu. (AdnKronos) - “Ha ragione da vendere il ministro Salvini quando chiede che chi guida la Sea Watch debba essere tratto in arresto. In Italia la Legge si rispetta: Germania e Olanda devono farsi carico del costo, navi e bandiere non si regalano al primo che passa”. Commenta così la Ca

Sea Watch 3 a Lampedusa - il tweet : disperazione a bordo. DIRETTA : Sea Watch 3 a Lampedusa, il tweet: disperazione a bordo. DIRETTA La nave della Ong tedesca battente bandiera olandese e con 42 migranti a bordo ha forzato l'alt e ora chiede nuovamente aiuto all'Ue. Pugno duro di Salvini, il ministro Moavero Milanesi: "la legge va applicata". LIVE Parole chiave: ...

Sea Watch - "Fateci scendere"Salvini : "Equipaggio da arrestare" : "Se la nave" Sea Watch3 "viene sequestrata e l'equipaggio arrestato io sono contento". Così il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini Segui su affaritaliani.it

Sea Watch 3 - la rabbia di Matteo Salvini : "Arrestate la comandante Carola Rackete" : La battaglia continua. Siamo al quindicesimo giorno. Sea Watch 3 ha forzato il blocco navale ed è ferma davanti al porto di Lampedusa. Matteo Salvini da par suo non autorizza lo sbarco, almeno fino a quando non si paleseranno olandesi, tedeschi o Unione europea a farsi carico della vicenda. E il min

Chi è Carola Rackete il capitano della Sea Watch 3 e cosa rischia : Chi è Carola Rackete il capitano della Sea Watch 3 e cosa rischia È la persona più discussa del momento. Stiamo parlando, ovviamente, della capitana della Sea Watch 3, Carola Rackete. La giovane 31enne tedesca ha deciso di procedere – dopo 15 giorni – verso le acque territoriali italiane, dirigendosi verso Lampedusa. Per Rackete, “la vita di 42 persone vale più dei giochi politici.” Salvini l’ha definita solo ...

Sea Watch - Toninelli : ha violato le leggi : 1.55 La Sea Watch"Non ha rispettato il coordinamento dell'operazione e ha violato il diritto internazionale della navigazione.Lo sanno perfettamente, ma ora le regole tornano a essere fatte rispettare". E' quanto ha dichiarato il ministro dei Trasporti, Toninelli. "Per chi viola le leggi i porti sono chiusi e rimarranno sempre chiusi. Tutti i Paesi devono rispettare le legge"

Sea Watch 3 - Giorgia Linardi provoca Matteo Salvini : "Come sta finanziando la nostra ong" : Dopo la comandante, Carola Rackete, scende in campo la portavoce, Giorgia Linardi, intervistata da Massimo Giannini a Circo Massimo, su Radio Capital. Si parla ovviamente del caso Sea Watch 3, con la nave ferma fuori dal porto di Lampedusa e con lo stallo che continua, arrivato ormai al 15esimo gior

Sea Watch ancora fuori dal porto di Lampedusa "Basta attesa - disperazione a bordo" : AGGIORNAMENTO 11:20 - La ong Sea Watch fa appello all’Ue: "Abbiamo aspettato una notte, non possiamo più aspettare. La disperazione delle persone non è qualcosa con cui giocare... Ieri, a causa di un'emergenza, siamo entrati nelle acque italiane. La guardia costiera e la guardia di finanza sono stati a bordo". Il divieto di sbarco è stato ribadito più volte nelle ultime ore dal ministro dell’Interno Matteo Salvini.Sea Watch ...

Sea Watch - le ipotesi in campo per i migranti e la nave : «Tutte le vie lecite e legali per impedire lo sbarco, ma anche per evitare che i migranti eventualmente sbarcati restino in Italia». Il ministro dell’Interno Salvini lo ha detto ancora prima che la Sea Watch 3 forzasse il blocco, rischiando per capitano ed equipaggio l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, e si fermasse davanti alle acque del porto di Lampedusa con le 42 persone a bordo da 15 giorni. La nave, con il divieto di ...

Sea Watch - Laura Boldrini : “Governo sadico e incapace - la capitana Carola Rackete è un’eroina” : Dopo che ieri aveva twittato che "il governo è incapace e sadico", Laura Boldrini è intervenuta nuovamente sulla questione Sea Watch 3. "Ho parlato con il viceministro degli Esteri tedesco - spiega la deputata - ci sono 10 città in Germania che hanno offerto di prendere queste persone, ma se non c'è lo sbarco questo non può avvenire".Continua a leggere