Sea Watch tenta l' ingresso in porto L' Olanda | non siamo obbligati ad accoglierli

Sea Watch - Giorgia Meloni e lo schemino per radical chic : "Cosa fare" : Giorgia Meloni ha pubblicato sul suo profilo Twitter uno schemino-sfottò per "radical chic". Una "spiegazione" semplice su "cosa fare" per la Sea Watch e per tutte le altre navi delle Ong cariche di migranti. Un disegnino semplice semplice e chiaro che dà istruzioni brevi riassunte nei seguenti tre

Sea Watch - la comandante Carola ricoperta di insulti sessisti : “Buttatela in carcere coi neri” : La decisione della Sea Watch 3 di entrare nel porto di Lampedusa ha scatenato i commenti al vetriolo dei sostenitori di Matteo Salvini. Una marea d’insulti verso la capitano Rackete da chi crede sia in gioco la sovranità nazionale, a quelli che esigono l’immediato arresto della comandante e l’affondamento della nave. Perché la partita di Salvini contro la Ong tedesca si gioca soprattutto sui social.Continua a leggere

Sea Watch - la capitana Carola Rackete : “Ci hanno detto di essere pazienti - perché la situazione si sta sbloccando” : “La Guardia costiera e le autorità italiane sono salite di nuovo a bordo e ci hanno detto di essere pazienti, perché la situazione si sta sbloccando“. Lo ha detto in un video diffuso dalla ong la capitana della Sea Watch Carola Rackete. La nave della ong tedesca con a bordo i 42 migranti che si trovano in mare ormai da 14 giorni, alle 14.16 ha tentato di avvicinarsi al porto: “A circa un miglio le è stato intimato di spegnere i ...

Sea Watch - Luigi Di Maio si giustifica : “Ue ha fallito e noi agiamo di conseguenza” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, cerca di motivare la linea dura del governo italiano sul caso Sea Watch, scaricando la responsabilità sull'Unione europea: "Vedo molta ipocrisia. Nessuno parla dei 300 sbarcati a Lampedusa attraverso i barchini. Dobbiamo prendere atto del fatto che l'Europa ha fallito e noi reagiamo di conseguenza".Continua a leggere

Sea Watch prova a entrare in porto a Lampedusa : bloccata - fiamme gialle a bordo. Salvini : con l'Olanda non finisce qui : La nave Sea Watch, da ieri davanti a Lampedusa, ha provato ad entrare nel porto ma è stata bloccata dalle autorità italiane. Gli uomini delle fiamme gialle, dopo aver fatto spegnere i...

Sea Watch - Brignone : “Sono a Lampedusa per ricordare a Salvini che esiste un’Italia che accoglie” : La situazione a Lampedusa è ancora nebulosa. I militari della Gdf e della Capitaneria hanno lasciato la Sea Wacth 3, che è ancora ferma a un miglio dal porto. Beatrice Brignone, segretaria di Possibile, si è recata sull'isola per monitorare la situazione da vicino: "Pronta a salire a bordo e dare una mano ai volontari"Continua a leggere

Dritto e Rovescio - Anticipazioni : Matteo Salvini e la Sea Watch 3 : Intervista a Matteo Salvini per discutere degli sbarchi e delle Olimpiadi 2026. Mariastella Gelmini interverrà invece sulla questione Rom.

Sea Watch - deputati a bordo : sbarcateli : 17.53 Continua il braccio di ferro con la Sea Watch davanti al porto di Lampedusa. Mentre si rincorrono voci di un possibile sblocco della vicenda, una delegazione di parlamentari è salita a bordo. "Una situazione insostenibile.E' necessario che i 42 migranti sbarchino", dice il capogruppo dem Delrio. Rivolgendosi al premier Conte, aggiunge: "E' intollerabile che un suo ministro permetta tutto questo.Il governo sta agendo al di là delle ...

La Sea Watch forza ancora il blocco. Fermata a un miglio da Lampedusa. Guardia di Finanza a bordo : La Sea Watch ha provato ad entrare nel porto di Lampedusa ma è stata bloccata dalle autorità italiane. «Questa mattina, intorno alle 10, la nave ha mandato una comunicazione alle autorità, informandole del fatto che siano ormai trascorse 24 ore dalla dichiarazione dello stato di necessità che ha costretto l’ingresso nelle acque territoriali. Alle 1...

Sea Watch - l'Olanda ci ride in faccia : "Condividiamo le preoccupazioni dell'Italia ma non prenderemo migranti" : l'Olanda "comprende le preoccupazioni dell'Italia" sul caso Sea Watch ma "ciò non significa che prenderemo anche i migranti". Il governo olandese dà una nuova prova di "solidarietà" europea e di fatto scarica, come sta facendo anche la Germania (la ong è tedesca) ogni tipo di responsabilità su Pala

Sea Watch - arriva lo schiaffo dall'Olanda "Non prenderemo i migranti" : Angelo Scarano L'Aja non vuole aprire le porte e dà un due di picche al governo: "Riconosciamo gli sforzi, ma non li accoglieremo" L'Olanda non accoglierà i migranti della Sea Watch. Dopo le richieste insistenti da parte dell'Italia con Conte, Salvini e Moavero, l'Aja ha deciso di prendere una posizione sulla vicenda della nave ferma all'ingresso del porto di Lampedusa. A risposndere al governo italiano è la sottosegretaria olandese ...

Perché la capitana della Sea Watch 3 non può essere arrestata (come vorrebbe Salvini) : Continua il braccio di ferro tra la Sea Watch e il ministro Matteo Salvini: la prima accusa le autorità di aver contrastato le operazioni di soccorso e di trattamento inumano, mentre il Viminale continua a descrivere la Ong come una nave fuorilegge. In mezzo, l'Europa cerca una soluzione per le 42 persone ancora a bordo, che però potrà essere trovata solo dopo lo sbarco. Ma quando toccheranno terra queste persone? Che ne sarà poi della nave e ...

Sea Watch prova a entrare in porto a Lampedusa : bloccata - fiamme gialle a bordo. Ong : la situazione si sta sbloccando : La nave Sea Watch, da ieri davanti a Lampedusa, ha provato ad entrare nel porto ma è stata bloccata dalle autorità italiane. Gli uomini delle fiamme gialle, dopo aver fatto spegnere i...

Sea Watch - il piano segreto per far sbarcare i migranti a bordo di due gommoni : Il piano b della Sea Watch per sbarcare in Italia consiste nel portare a terra i 42 migranti a bordo di due gommoni della nave. Al momento l'imbarcazione della Ong tedesca si trova a 500 metri dal porto di Lampedusa. Si tratterebbe di una nuova mossa per sbloccare la situazione visto che il ministro