Sea Watch | situazione si sta sbloccando Conte | ora è compito della magistratura

Sea Watch : "Promessa soluzione rapida" : 19.24 "Non si gioca con la vita delle persone, i 42 migranti hanno bisogno di un porto sicuro, di sbarcare. Vedremo cosa succede, ma ci hanno promesso una soluzione rapida". Così la comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete,parlando con i cronisti: "La situazione a bordo è peggiorata,abbiamo gente che vuole buttarsi a mare, dobbiamo entrare in porto per prevenire problemi".

Sea Watch - Di Battista chiede lo sbarco immediato : “Poi li redistribuiamo in Ue” : Alessandro Di Battista interviene sul caso della Sea Watch con una posizione molto chiara sul destino dei migranti a bordo dell'imbarcazione da 14 giorni, ora al largo delle coste di Lampedusa: "Io li farei sbarcare, perché intervenga la magistratura per poi ridistribuire questi disgraziati in altri Paesi".Continua a leggere

Sea Watch 3 - CAPITANA "PRESTO SBARCO"/ Pd-SI "noi a bordo fino a discesa migranti" : Sea WATCH 3, parlamentari Pd-SI: 'a bordo fino a che migranti non scenderanno'. Ue vs Italia 'rischia procedura': CAPITANA 'situazione si sta sbloccando'

Migranti : Università Palermo - 'solidarietà a Sea Watch 3 e suo capitano' (2) : (AdnKronos) - "Non riconducendo in Libia i naufraghi soccorsi - prosegue - la capitana della nave ha semplicemente rispettato il divieto di refoulement, oltre che i principi più elementari di etica e umanità. A quel punto, nel rispetto del diritto internazionale e, segnatamente, della Convenzione di

Migranti : Università Palermo - 'solidarietà a Sea Watch 3 e suo capitano' : Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - Il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Palermo esprimono "all’unanimità piena solidarietà alla capitana e all’equipaggio della nave Sea Watch 3 che, in ottemperanza al diritto internazionale del mare e dei diritti umani, h

Sea Watch prova a entrare a Lampedusa : bloccata | Olanda : no obbligo a prenderli | Salvini : con loro governo non finisce qua : L'Europa risponde a Salvini intenzionato a non identificare più chi sbarca in Italia, aggirando il trattato di Dublino: "Si rischia la procedura d'infrazione". Il premier da Osaka: "Il caso Sea Watch 3 è di competenza della magistratura".

Sea Watch - Nicola Fratoianni : "Propaganda falsa e cattiva. Sono salito sulla nave per trovare una soluzione" : "In Italia la solidarietà diventa crimine e le Ong Sono il nemico pubblico numero uno". Nicola Fratoianni, di Sinistra Italiana, è salito a bordo della Sea Watch e ha fatto un live su Facebook in cui attacca Matteo Salvini per il blocco della nave della Ong tedesca: "Sono salito a bordo della Sea Wa

Sea Watch tenta l'ingresso in porto. L'Olanda : non siamo obbligati ad accoglierli. Salvini : non finisce qui : La nave Sea Watch, da ieri davanti a Lampedusa, ha provato ad entrare nel porto ma è stata bloccata dalle autorità italiane. Gli uomini delle Fiamme gialle, dopo aver fatto spegnere i...

Sea Watch - Giorgia Meloni e lo schemino per radical chic : "Cosa fare" : Giorgia Meloni ha pubblicato sul suo profilo Twitter uno schemino-sfottò per "radical chic". Una "spiegazione" semplice su "cosa fare" per la Sea Watch e per tutte le altre navi delle Ong cariche di migranti. Un disegnino semplice semplice e chiaro che dà istruzioni brevi riassunte nei seguenti tre

Sea Watch - la comandante Carola ricoperta di insulti sessisti : “Buttatela in carcere coi neri” : La decisione della Sea Watch 3 di entrare nel porto di Lampedusa ha scatenato i commenti al vetriolo dei sostenitori di Matteo Salvini. Una marea d’insulti verso la capitano Rackete da chi crede sia in gioco la sovranità nazionale, a quelli che esigono l’immediato arresto della comandante e l’affondamento della nave. Perché la partita di Salvini contro la Ong tedesca si gioca soprattutto sui social.Continua a leggere

Sea Watch - la capitana Carola Rackete : “Ci hanno detto di essere pazienti - perché la situazione si sta sbloccando” : “La Guardia costiera e le autorità italiane sono salite di nuovo a bordo e ci hanno detto di essere pazienti, perché la situazione si sta sbloccando“. Lo ha detto in un video diffuso dalla ong la capitana della Sea Watch Carola Rackete. La nave della ong tedesca con a bordo i 42 migranti che si trovano in mare ormai da 14 giorni, alle 14.16 ha tentato di avvicinarsi al porto: “A circa un miglio le è stato intimato di spegnere i ...

Sea Watch - Luigi Di Maio si giustifica : “Ue ha fallito e noi agiamo di conseguenza” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, cerca di motivare la linea dura del governo italiano sul caso Sea Watch, scaricando la responsabilità sull'Unione europea: "Vedo molta ipocrisia. Nessuno parla dei 300 sbarcati a Lampedusa attraverso i barchini. Dobbiamo prendere atto del fatto che l'Europa ha fallito e noi reagiamo di conseguenza".Continua a leggere

Sea Watch prova a entrare in porto a Lampedusa : bloccata - fiamme gialle a bordo. Salvini : con l'Olanda non finisce qui : La nave Sea Watch, da ieri davanti a Lampedusa, ha provato ad entrare nel porto ma è stata bloccata dalle autorità italiane. Gli uomini delle fiamme gialle, dopo aver fatto spegnere i...