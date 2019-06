Sea Watch: "Promessa soluzione rapida"

"Non si gioca con la vita delle persone, i 42 migranti hanno bisogno di un porto sicuro, di sbarcare. Vedremo cosa succede, ma ci hanno promesso una". Così la comandante della Sea3, Carola Rackete,parlando con i cronisti: "La situazione a bordo è peggiorata,abbiamo gente che vuole buttarsi a mare, dobbiamo entrare in porto per prevenire problemi". Salvini? "Non ho tempo di leggere cosa dice e scrive... ho la responsabilità dell'equipaggio e delle persone che abbiamo salvato".(Di giovedì 27 giugno 2019)