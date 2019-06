Sea Watch | notte davanti al porto di Lampedusa Salvini | «Non sono naufraghi ma viaggi

Sea Watch - Salvini : arrestare-sequestrare : 11.10 "La Sea Watch? La legge prevede che bisogna essere autorizzati per poter attraccare, non possiamo far arrivare in Italia chiunque".Così il ministro dell'Interno. Salvini, su Radio Crc. "Le persone sulla Sea Watch non sono naufraghi", "pagano 3.000 dollari". "Spero che nelle ultime ore ci sia un giudice che affermi che all'interno di quella nave ci sono dei fuorilegge,prima fra tutti la Capitana. Se la nave viene sequestrata e ...

Sea Watch in attesa - intanto a Lampedusa sbarcano altri migranti. Già raccolti 67 mila euro per la ong : Dieci tunisini entrano in porto, altri 34 portati a terra da motovedette italiane. Più dei 42 della nave umanitaria. Ancora nessuna contestazione alla capitana Carola. Salvini: "Se arrestano l'equipaggio sono contento"

Sea Watch - Moavero : "Legge va applicata" : 10.55 Sul caso Sea Watch 3, "il ministro dell'Interno,della Difesa,il ministro delle Infrastrutture hanno firmato un provvedimento che indicava un divieto di ingresso nelle acque territoriali. La decisione della nave è stata di entrare:la legge dovrà essere applicata". Così il ministro degli Esteri, Moavero, alle commissioni Esteri e Politiche Ue di Camera e Senato. Moavero ricorda di aver chiesto all'ambasciatore d'Italia all'Aja di fare un ...

Sea Watch - verrà un giorno in cui questa storia ci sembrerà davvero assurda : verrà un giorno in cui la luce ritornerà a illuminare le nostre povere menti, il paesaggio attorno a noi diventerà finalmente leggibile e via via che le nebbie si scioglieranno, forse capiremmo in quale buio eravamo precipitati. verrà un giorno in cui si racconterà una storia talmente assurda da risultare incredibile: quella di un paese ricco, di sessanta milioni di abitanti, dove ogni giorno si sprecano tonnellate di cibo, si consumano montagne ...

Sea Watch - Matteo Salvini : “Nave sequestrata ed equipaggio arrestato - solo così sarò contento” : Un'altra notte in mare per i migranti ancora a bordo della Sea Watch 3, ferma davanti al porto di Lampedusa, mentre continua il braccio di ferro tra la Ong e le autorità italiane. "Se la nave verrà sequestrata e l'equipaggio arrestato non potrò che essere contento", afferma il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "I diritti fondamentali delle persone a bordo sono stati violati per un tempo sufficientemente lungo, non c'era altra scelta", ...

Sea Watch 3 - ogni giorno diventiamo un po’ più intolleranti : Una barriera al confine fra Serbia e Croazia nel 2015 (Foto: Ivan Romano/Pacific Press/LightRocket via Getty Images) Salvini non parla a nome di 60 milioni di italiani, come si ostina a ripetere nelle sue dirette Facebook e nella sua infinita abbuffata mediatica a cui radio e tv non sembrano saper porre un argine. Così sarebbe se le sue azioni e le sue scelte fossero ispirate ai valori della Costituzione, frutto di una riflessione sensata sulle ...

Sea Watch - è stallo : la comandante rischia una maximulta. Salvini : «Non sono naufraghi - pagano 3mila dollari» : Prosegue lo stallo della nave Sea Watch: attesa per oggi la svolta sull'eventuale sbarco dei naufraghi. Ieri la Guardia di Finanza è salita a bordo della nave e ha acquisito dei documenti,...

Matteo Salvini - Sea Watch 3 è solo l'inizio. Il piano : muro lungo il confine - distruggere i trattati : Il caso Sea Watch 3 è soltanto l'inizio: Matteo Salvini, infatti, ha un piano per andare alla guerra, totale, con l'Europa sull'immigrazione. Obiettivo, minare il trattato di Dublino e quello di Schengen, come ha anche detto piuttosto chiaramente mercoledì. Come sottolinea La Stampa, se il Viminale

Sea Watch - Fratoianni contro Meloni : “Affondare la nave? Un delirio che sfiora il ridicolo. Si faccia curare” : Duello a distanza tra Giorgia Meloni e Nicola Fratoianni sulla Sea Watch 3. La segretaria di Fratelli d’Italia si scaglia contro l’Ong, invitando il governo ad affondare la nave. Fratoianni non risparmia le critiche: “Meloni sfiora il ridicolo, sarà il caldo ma è un delirio e il delirio va curato” Sea Watch, notte davanti a Lampedusa. Nel frattempo sbarcano altri 10 ...

Sea Watch - notte davanti Lampedusa. In 10 sbarcano da un gommone. Moavero : «La legge va applicata» : Un'altra lunga giornata oggi a Lampedusa dove si attende di conoscere la sorte della Sea Watch che staziona davanti alla costa di Lampedusa. I 42 migranti si trovano da due settimane sulla nave...

Faraone : Pd farà di tutto per provvedere sbarco Sea Watch - ministro paura non vincerà : Roma – “Al porto di Lampedusa con Graziano Delrio e Giuditta Pini. Sea Whatch3 laggiu’ in fondo. Siamo qui da ieri sera, abbiamo espresso solidarieta’ a don Carmelo La Magra, siamo stati in capitaneria di porto, siamo in contatto con il prefetto. Naturalmente siamo in contatto con la capitana, daremo una mano per far sbarcare tutti, costi quel che costi. La disumanita’ del ministro della paura non ...

