Sea Watch | l' Olanda ci ride in faccia | Condividiamo le preoccupazioni dell' Italia

Sea Watch - arriva lo schiaffo dall'Olanda "Non prenderemo i migranti" : Angelo Scarano L'Aja non vuole aprire le porte e dà un due di picche al governo: "Riconosciamo gli sforzi, ma non li accoglieremo" L'Olanda non accoglierà i migranti della Sea Watch. Dopo le richieste insistenti da parte dell'Italia con Conte, Salvini e Moavero, l'Aja ha deciso di prendere una posizione sulla vicenda della nave ferma all'ingresso del porto di Lampedusa. A risposndere al governo italiano è la sottosegretaria olandese ...

Perché la capitana della Sea Watch 3 non può essere arrestata (come vorrebbe Salvini) : Continua il braccio di ferro tra la Sea Watch e il ministro Matteo Salvini: la prima accusa le autorità di aver contrastato le operazioni di soccorso e di trattamento inumano, mentre il Viminale continua a descrivere la Ong come una nave fuorilegge. In mezzo, l'Europa cerca una soluzione per le 42 persone ancora a bordo, che però potrà essere trovata solo dopo lo sbarco. Ma quando toccheranno terra queste persone? Che ne sarà poi della nave e ...

Sea Watch - il piano segreto per far sbarcare i migranti a bordo di due gommoni : Il piano b della Sea Watch per sbarcare in Italia consiste nel portare a terra i 42 migranti a bordo di due gommoni della nave. Al momento l'imbarcazione della Ong tedesca si trova a 500 metri dal porto di Lampedusa. Si tratterebbe di una nuova mossa per sbloccare la situazione visto che il ministro

Sea Watch ha provato a entrare in porto a Lampedusa : bloccata | Ue : fateli sbarcare : L'Europa risponde a Salvini intenzionato a non identificare più chi sbarca in Italia, aggirando il trattato di Dublino: "Si rischia la procedura d'infrazione". Il premier da Osaka: "Il caso Sea Watch 3 è di competenza della magistratura".

Olanda - no obbligo su migranti Sea Watch : 17.21 L'Olanda "è lo stato di bandiera della Sea Watch, ma non siamo responsabili delle persone a bordo". Lo ha detto la sottosegretario alla Giustizia e alla Sicurezza Anneke Broekers-Knol, che ha in mano il dossier sull'immigrazione,in risposta a Salvini. "Comprendiamo le preoccupazioni dell' Italia e riconosciamo i suoi sforzi nel frenare la migrazione incontrollata verso la Ue-aggiunge- ma ciò non significa che prenderemo i migranti".

Sea Watch - la capitana Rackete : "La situazione si sta sbloccando". Finanza e onorevoli di sinistra a bordo : "Probabilmente la situazione si sta sbloccando". Il profilo twitter della nave Sea Watch ha pubblicato poco prima delle 17 un video della capitana Carola Rackete che pare annunciare una svolta. Pochi minuti prima, onorevoli di sinistra e Guardia di Finanza sono saliti a bordo della Sea Watch. La dop

Sea Watch : delegazione di parlamentari salita a bordo. Delrio : "Restiamo finché non sbarcano" : Una delegazione di parlamentari è salita a bordo della Sea Watch per incontrare i volontari della ong ed avere un quadro più chiaro della situazione: ci sono Graziano Delrio, Matteo Orfini e Davide Faraone del Pd, Riccardo Magi dei Radicali e Nicola Fratoianni (Sinistra italiana).Saliti anche giornalisti, cameramen e fotografi. I parlamentari hanno spiegato di volere “esercitare” le loro “prerogative ...

La Sea Watch bloccata a un miglio dal porto di Lampedusa. L'Olanda : «Non obbligati a prendere i migranti» : Deputati di Pd e Sinistra italiana sulla nave, che è stata bloccata dopo aver provato ad avvicinarsi al porto. A bordo anche la Guardia di Finanza. Il premier Conte: «Dalla comandante scelte inaudite». La Ue: «Una soluzione solo dopo lo sbarco»

Sea Watch 3 entra in porto : Gdf la blocca/ Esposto ong in Procura : Salvini vs Ue : Sea Watch 3 entra in porto Lampedusa: fermata da Gdf. Ue vs Italia 'rischia procedura se non registra migranti': Salvini 'Ue non fa nulla ma ci attacca'

La Sea Watch fa il pieno di donazioni : in un giorno raccolti 150mila euro per Carola Rackete : Una raccolta fondi su Facebook in favore della Sea Watch ha raggiunto oltre 130mila euro in un solo giorno. Il ricavato servirà a pagare le spese legali a Carola Rackete, la comandante dell’imbarcazione con a bordo 42 migranti che ha sfidato il blocco imposto dal ministro dell’interno Salvini. "Abbiamo deciso di aiutare Carola – spiegano gli organizzatori dell'iniziativa – perché ha avuto il coraggio di entrare in porto a Lampedusa, nonostante ...

