Sea Watch | la capitana Rackete | La situazione si sta sbloccando Finanza e

Sea Watch : delegazione di parlamentari salita a bordo. Delrio : "Restiamo finché non sbarcano" : Una delegazione di parlamentari è salita a bordo della Sea Watch per incontrare i volontari della ong ed avere un quadro più chiaro della situazione: ci sono Graziano Delrio, Matteo Orfini e Davide Faraone del Pd, Riccardo Magi dei Radicali e Nicola Fratoianni (Sinistra italiana).Saliti anche giornalisti, cameramen e fotografi. I parlamentari hanno spiegato di volere “esercitare” le loro “prerogative ...

Sea Watch prova a entrare in porto a Lampedusa : bloccata - fiamme gialle a bordo. Olanda : «Non siamo obbligati ad accogliere migranti» : La nave Sea Watch, da ieri davanti a Lampedusa, ha provato ad entrare nel porto ma è stata bloccata dalle autorità italiane. Gli uomini delle fiamme gialle, dopo aver fatto spegnere i...

La Sea Watch bloccata a un miglio dal porto di Lampedusa. L'Olanda : «Non obbligati a prendere i migranti» : Deputati di Pd e Sinistra italiana sulla nave, che è stata bloccata dopo aver provato ad avvicinarsi al porto. A bordo anche la Guardia di Finanza. Il premier Conte: «Dalla comandante scelte inaudite». La Ue: «Una soluzione solo dopo lo sbarco»

Sea Watch 3 entra in porto : Gdf la blocca/ Esposto ong in Procura : Salvini vs Ue : Sea Watch 3 entra in porto Lampedusa: fermata da Gdf. Ue vs Italia 'rischia procedura se non registra migranti': Salvini 'Ue non fa nulla ma ci attacca'

Sea Watch prova a entrare nel porto di Lampedusa - bloccata. DIRETTA : Sea Watch prova a entrare nel porto di Lampedusa, bloccata. DIRETTA La nave, con a bordo con 42 migranti, dopo una intera notte di attesa si è avvicinata graduamente al porto dell'isola, fino a tentare l'approdo. Ma "le autorità ci hanno intimato di spegnere i motori", fa sapere la portavoce Parole ...

La Sea Watch fa il pieno di donazioni : in un giorno raccolti 150mila euro per Carola Rackete : Una raccolta fondi su Facebook in favore della Sea Watch ha raggiunto oltre 130mila euro in un solo giorno. Il ricavato servirà a pagare le spese legali a Carola Rackete, la comandante dell’imbarcazione con a bordo 42 migranti che ha sfidato il blocco imposto dal ministro dell’interno Salvini. "Abbiamo deciso di aiutare Carola – spiegano gli organizzatori dell'iniziativa – perché ha avuto il coraggio di entrare in porto a Lampedusa, nonostante ...

Sea Watch prova a entrare in porto a Lampedusa : bloccata a un miglio dalla costa. Conte : «Inaudita» : La nave Sea Watch, da ieri davanti a Lampedusa, ha provato ad entrare nel porto ma è stata bloccata dalle autorità italiane. Gli uomini delle Fiamme gialle, dopo aver fatto spegnere i...

Lampedusa - la Sea Watch nei pressi dell'isola : deputati Pd chiedono di salire a bordo : La vicenda della nave Sea Watch 3, rimasta per circa due settimane al largo dell'isola di Lampedusa, non è ancora giunta al termine. Il natante della Ong tedesca nelle scorse settimane ha infatti tratto in salvo 42 migranti e ha chiesto fin dal primo momento alle autorità italiane di poter sbarcare in un porto sicuro. La comandante Carola Rackete, visto il diniego delle autorità italiane ed europee, ieri ha deciso di forzare il blocco e ...

Migranti : Sea Watch forza blocco Gdf - Fiamme gialle a bordo nave : Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - Gli uomini della Guardia di finanza sono saliti a bordo della Sea Watch dopo il tentativo della nave di forzare il blocco delle Fiamme gialle per entrare in porto e fare sbarcare i 42 Migranti a bordo. Come apprende l'Adnkronos, dalla Procura di Agrigento non è arrivat

Migranti : Sea Watch tenta di entrare in porto - nave bloccata da Gdf : Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - La nave Sea Watch, ferma da ieri a un miglio da Lampedusa, poco fa ha tentato di entrare in porto per fare sbarcare i 42 Migranti a bordo. Ma, come apprende l'Adnkronos, il tentativo di forzare l'ingresso al porto è stato bloccato da una motovedetta della Guardia di fi

Sea Watch 3 - l'appello degli eurodeputati dem al commissario Avramopulos : “Basta disperati soli in mezzo al mare. Ue intervenga” : “Da 15 giorni 42 migranti sono bloccati sulla nave Sea Watch 3. Il ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini, appellandosi al decreto Sicurezza Bis, approvato dal consiglio dei ministri lo scorso 11 giugno, afferma che non concederà nessuna autorizzazione. Intanto le condizioni psicofisiche delle persone a bordo peggiorano di giorno in giorno, con il rischio che la situazione possa degenerare”. Comincia così ...

La Sea Watch tenta di entrare nel porto di Lampedusa - bloccata dalla Guardia di Finanza : Gli uomini delle fiamme gialle sono saliti a bordo per parlare con la comandante Carola Rackete. Intanto il premier Conte...

Sea Watch si avvicina al porto. "Migranti a terra coi gommoni" : Angelo Scarano La "capitana" forza (ancora) il blocco e si porta all'ingresso del porto di Lampedusa. Intervengono le Fiamme Gialle Ancora una volta la "capitana" della Sea Watch, Carola Rackete, sfida le leggi italiane. Dopo qualche ora di stallo a poche miglia dall'ingresso del porto di Lampedusa, la Rackete ha deciso di ignorare l'alta della Guardia di Finanza e di avvicinarsi uletriormente al porto dell'isola. A comunicare ...

Sea Watch prova a entrare in porto a Lampedusa : bloccata - fiamme gialle sulla nave. Conte : «Inaudito» - Ue : «Fateli sbarcare» : La nave Sea Watch, da ieri davanti a Lampedusa, ha provato ad entrare nel porto ma è stata bloccata dalle autorità italiane. Gli uomini delle fiamme gialle, dopo aver fatto spegnere i...