Sea-Watch | corsa alle donazioni | in sole 24 ore raccolti 220 mila euro

Capitana Sea Watch : la giustizia italiana comprenderà | Stop all'entrata in porto | L'Olanda a Salvini : "Non abbiamo doveri" : L'Europa risponde a Salvini intenzionato a non identificare più chi sbarca in Italia, aggirando il trattato di Dublino: "Si rischia la procedura d'infrazione". Il premier da Osaka: "Il caso Sea Watch 3 è di competenza della magistratura".

Sea Watch : 5 dem dormono sul ponte : 0.36 "Ci apprestiamo a passare la notte sulla Sea Watch", twitta il deputato Pd,Davide Faraone. Con Faraone anche Delrio, Orfini, Fratoianni e Magi, intenzionati a non scendere fino allo sbarco di tutti. Su Facebook posta una foto nella quale sono immortalati mentre preparano il giaciglio di lenzuola e coperte. Condividono la notte con i 40 migranti (due sono stati evacuati prima della mezzanotte) da due settimane in mare e ora a poche ...

Sea Watch tenta ingresso in porto : bloccata - Fiamme Gialle sulla nave : La nave Sea Watch, da ieri davanti a Lampedusa, ha provato ad entrare nel porto ma è stata bloccata dalle autorità italiane. Gli uomini delle Fiamme Gialle, dopo aver...

Sea Watch - la comandante : "Ci hanno promesso soluzione rapida - situazione a bordo è peggiorata. Salvini? Non ho tempo per lui" : Carola Rackete spiega le sue ultime mosse e l'intenzione di far scendere i migranti con i gommoni. Poi fermata dalla Guardia di finanza. Su Salvini: "Non si gioca con la vita delle persone. Mi fido dei pm"

Sea Watch - la Comandante : "Ci hanno promesso una soluzione rapida" : AGGIORNAMENTO 21:00 - Gli agenti della Guardia di Finanza sono saliti a bordo della Sea Watch ed hanno rassicurato l'equipaggio della nave, spiegando che presto la situazione si sbloccherà. Gli agenti della GdF sono saliti nuovamente a bordo dopo che la Comandante Carola Rackete aveva annunciato l'intenzione di trasferire i migranti a bordo dei gommoni in dotazione alle nave per consentirgli di arrivare a terra.Questa la ...

Sea Watch tenta blitz : bloccata. Parlamentari a bordo - scontro Salvini-Olanda : La nave Sea Watch, da ieri davanti a Lampedusa, ha provato ad entrare nel porto ma è stata bloccata dalle autorità italiane. Gli uomini delle Fiamme gialle, dopo aver fatto spegnere i...

Sea Watch 3 - Olanda "non prendiamo migranti"/ Ira Salvini - Di Battista 'ora scendano" : Sea Watch 3, scontro politico Olanda-Salvini 'non prendiamo i migranti'; 'non finisce qui'. Ue vs Italia, la capitana 'situazione si sta sbloccando'

Sea Watch - Matteo Salvini illustra "la soluzione" del caso a Feltri : come asfaltare Carola Rackete e ong : Per Matteo Salvini al caso Sea Watch c'è una sola e semplice soluzione: applicare le leggi italiane. Invitato a un convegno sulla sicurezza organizzato a Milano da Libero e incalzato dal direttore Vittorio Feltri, il ministro degli Interni non risparmia dure critiche alla capitana della nave della o

Sea Watch - Di Battista : “Far sbarcare i migranti e redistribuirli in Europa. Ma problema va risolto a radice” : I migranti della Sea Watch 3 di fronte al porto di Lampedusa devono essere fatti sbarcare? “Io credo assolutamente di si e poi se ne deve occupare la magistratura. Successivamente devono essere redistribuiti in diversi paesi”. A rivendicarlo l’ex deputato ed esponente di M5s Alessandro Di Battista nel corso della presentazione a Roma del suo libro “Politicamente scorretto“, edito da Paper First, intervistato dal ...

Sea Watch - Carola Rackete fregata. Clamoroso ribaltone : situazione "sbloccata"? No : "trappolone" di Salvini : Nel primo pomeriggio di giovedì gli agenti della Guardia di Finanza salgono sulla Sea Watch 3 e con fermezza ordinano alla capitana tedesca Carola Rackete di spegnere i motori: "I nostri superiori chiedono di pazientare - spiega un militare - perché la situazione si sta sbloccando". La nave battente

Sea Watch - Matteo Salvini "trafficante di esseri umani". Pd in ginocchio da Carola Rackete : dove si spinge : "Il vero trafficante di esseri umani è Matteo Salvini, non certo chi salva le vite in mazzo al mare". Il Pd perde il controllo sulla Sea Watch e dopo essersi schierato con la capitana della Ong tedesca Carola Rackete, che vuole infrangere le leggi italiane e far sbarcare i 42 migranti a bordo della

Migranti : Sea Watch3 - 'accettiamo con onore cittadinanza Palermo' : Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - "Accettiamo con onore la cittadinanza di Palermo". Così la Sea Watch su twitter ha commentato l'annuncio del sindaco di Palermo Leoluca Orlando di voler conferire la cittadinanza onoraria all'equipaggio della nave.