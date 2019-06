Sea Watch | Conte | “Comportamento comandante inaudito Ora questione è nelle mani della

Partigiani e antifascisti : ecco chi raccoglie i soldi per Sea Watch : Angelo Scarano Una raccolta fondi sul web per pagare l'eventuale multa su Sea Watch. Associazioni antifasciste si mobilitano per pagare il conto con lo Stato italiano in caso di sanzioni Gli antifascisti e i buonisti si danno un gran bel da fare per parare i colpi che potrebbero colpire la Sea Watch. Secondo le nuove norme del dl Sicurezza Bis, la ong potrebbe subire una multa che va dai 10mila ai 50mila euro. E così su Facebook è ...

Conte : irritati per Sea Watch - ora spetta a magistratura prendere provvedimenti : Roma – "I casi di emergenza creano come sempre dei dilemmi ma" nel caso della Sea Watch "mi sembra che le cose siano molto chiare: abbiamo una nave il cui comandante si e' posto volontariamente in una condizione di necessita' assumendosi una grave responsabilita' per le persone che ha bordo", dice il premier Giuseppe Conte nel corso di un punto stampa a Osaka, dove si trova per il G20.

Sea Watch 3 - l'Europa ci prende per i fondelli : "Fateli sbarcare - poi una soluzione" : "Solo dopo lo sbarco". l'Europa cercherà "una soluzione" per il trasferimento dei 42 immigrati a bordo della Sea Watch soltanto dopo che essi avranno toccato terra. Per questo motivo, Bruxelles chiede all'Italia di porre fine alla vicenda. Peccato che Matteo Salvini, proprio ieri 26 giugno li avesse

Sea Watch 3 - Gad Lerner tira in ballo la famiglia di Matteo Salvini : "Forse - sua madre..." : Gad Lerner su Repubblica parla del caso della Sea Watch e di Matteo Salvini. "Quelli che sogghignano per le esibizioni di cattiveria in faccia ai migranti della Sea Watch 3 (possono star lì fino a Natale) ricordino che pur vincendo le elezioni restano una minoranza di questo paese. Che tace, sopport

Sea Watch - esposto di Fratelli d'Italia in procura : "Sequestrate quegli aerei" : Anche Fratelli d'Italia in campo contro le ong, nelle ore caldissime del caso Sea Watch 3. In campo con un esposto in procura, a Roma, per chiedere il sequestro di due aerei che vengono utilizzati per segnalare alle ong - e non all'autorità giudiziaria - la presenza di barconi con a bordo migranti.

Sulla Sea Watch - Salvini mette in imbarazzo il governo : Quanto è difficile essere il ministro degli Esteri dell'Italia ai tempi di Matteo Salvini e della sua guerra all'Ue e ai migranti. Ieri era stato il vicepremier Luigi Di Maio a dire che "se dovremo passare tutta l'estate a litigare con le ong abbiamo già perso". Oggi invece è toccato a Enzo Moavero

Sea Watch - Ue : "No registrazione?Così l'Italia rischia la procedura" : "C'è la legge europea che prescrive che tutti i nuovi arrivati sul territorio europeo devono essere registrati e devono essere prese le loro impronte digitali, non ci sono eccezioni a queste regole e le conseguenze sono le procedure di infrazioni, ma non siamo a questo stadio".

Sea Watch - la capitana rischia tanti anni di carcere : diverse le leggi violate : Il nome di Carola Rackete, nelle ultime ore, è diventato particolarmente celebre. È la donna che, a capo della Sea Watch 3, ha scelto di forzare il blocco nave dell'Italia e di fare rotta verso Lampedusa. Una scelta che sarebbe dipesa dalla volontà di salvare la vita agli oltre quaranta migranti a bordo della nave da lei guidata che, secondo le informazioni fatte fuoriuscire, sarebbero stati allo stremo. Una decisione che è andata contro le ...

Sea Watch - il tweet : disperazione a bordoUe : fateli sbarcare - Stati siano solidali : L'Europa risponde a Salvini intenzionato a non identificare più chi sbarca in Italia, aggirando il trattato di Dublino. In mattinata sull'isola è arrivato un barchino con dieci migranti.

Sea Watch 3 - la Commissione Ue : "Soluzione solo con lo sbarco" : Ancora nulla di fatto per la Sea Watch 3, la nave con 42 migranti ferma a un miglio dall’isola di Lampedusa dopo aver violato i divieti d’ingresso nelle acque territoriali italiane.Intanto sulla questione interviene il commissario europeo Dimitris Avramopoulos che afferma: “La Commissione Ue è coinvolta da vicino nel coordinarsi con gli Stati membri per trovare una soluzione per ricollocare i migranti della Sea ...

La gara di solidarietà per aiutare la Sea Watch a pagare le sanzioni : raccolti 150mila euro in meno di 24 ore : Continua a correre senza pausa il contatore delle donazioni. In meno di ventiquattro ore la raccolta fondi lanciata su Facebook per aiutare la Sea Watch a sostenere spese legali e sanzioni ha superato i centodiecimila euro grazie a oltre 6mila donatori.E non è l’unico posto dove donare: un’altra gara di solidarietà, questa iniziata proprio dalla ong, su un sito di crowdfunding ha superato i 40mila euro, con altri 1300 ...

Migranti : Gruppo Zaia - Sea Watch - solidali con il ministro Salvini : Venezia, 27 giu. (AdnKronos) - “Ha ragione da vendere il ministro Salvini quando chiede che chi guida la Sea Watch debba essere tratto in arresto. In Italia la Legge si rispetta: Germania e Olanda devono farsi carico del costo, navi e bandiere non si regalano al primo che passa”. Commenta così la Ca

Sea Watch 3 a Lampedusa - il tweet : disperazione a bordo. DIRETTA : Sea Watch 3 a Lampedusa, il tweet: disperazione a bordo. DIRETTA La nave della Ong tedesca battente bandiera olandese e con 42 migranti a bordo ha forzato l'alt e ora chiede nuovamente aiuto all'Ue. Pugno duro di Salvini, il ministro Moavero Milanesi: "la legge va applicata". LIVE

Sea Watch - "Fateci scendere"Salvini : "Equipaggio da arrestare" : "Se la nave" Sea Watch3 "viene sequestrata e l'equipaggio arrestato io sono contento". Così il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini