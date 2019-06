Sea Watch 3 | Pietro Senaldi | Uno schiaffo agli elettori italiani Perché la Ue è

Sea Watch - notte davanti a Lampedusa. Nel frattempo sbarcano altri 10 tunisini. Il sindaco : “Per loro niente telecamere?” : Dopo un’altra notte passata in mare, all’alba di questa mattina la Sea Watch 3 è ancora ferma davanti al porto di Lampedusa con a bordo i 42 migranti che si trovano in mare ormai da 14 giorni. Continua il braccio di ferro tra la nave della ong tedesca battente bandiera olandese e il governo italiano che nella tarda serata di mercoledì ha annunciato “accertamenti sulla condotta dell’Olanda”. Nel frattempo ...

Su Facebook sono stati raccolti oltre 65 mila euro per le spese legali della Sea Watch : In meno di 24 ore sono stati raccolti oltre 65mila euro di fondi per sostenere le spese legali della nave Sea Watch e del suo comandante Carola Rackete. L'iniziativa è stata lanciata su Facebook subito dopo la decisione di Rackete di entrare nelle acque territoriali italiane. A promuovere la raccolta fondi è stato un utente italiano del social e attraverso il passaparola digitale è arrivata a coinvolgere finora 3.533 persone, coprendo ben ...

Lampedusa - mentre la Sea Watch3 è ferma fuori dal porto sull’isola approdano 10 migranti arrivati con un barchino : mentre la Sea Watch è ancora ferma davanti alla costa di Lampedusa, all’alba di stamane sono approdati direttamente in porto altri dieci migranti, presumibilmente tunisini, con un barchino. A bordo della piccola barca anche una donna e un minorenne. I dieci sono arrivati al molo della madonnina, sotto gli uffici della capitaneria di porto. Sea Watch forza blocco italiano e arriva davanti a ...

Sea Watch - sit in di solidarietà sul sagrato di San Pietro. L’appello della rete Mediterranea saving humans : “Siamo qui per difendere i diritti e la dignità delle 43 persone a bordo della Sea Watch ostaggio da 13 giorni del governo italiano”. E’ la denuncia che un gruppo di attivisti ha portato oggi in Piazza San Pietro davanti al sagrato. Una iniziativa nata in risposta all’appello di Mediterranea saving humans, la rete delle associazioni italiane che con nave Mare Jonio ha monitorato in questi mesi il Mediterraneo Centrale. ...

Salvini su Sea Watch : "Non sono naufraghi ma viaggi organizzati" : I migranti a bordo della Sea Watch "non sono naufraghi, si tratta di viaggi organizzati dalla mafia dei trafficanti di esseri umani che con questi soldi comprano armi e droga". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a "Radio anch'io" su Rai Radio 1. "In 15 giorni sarebbe andata e tornata dall'Olanda due volte: mi spiace che (la comandante della Sea Watch, ndr) usi esseri umani per fare la sua battaglia politica, in ...

Sea Watch 3 - Carola Rackete? Tedesca - vegana e ricca : chi è la nuova eroina della sinistra : È il nuovo mito della sinistra chic e radicale. Che adesso si precipita in massa sulla banchina di Lampedusa per accogliere Carola Rackete, capitano della Sea-Watch 3, che ha disobbedito al divieto di attracco ed ha puntato dritta con la sua nave il porto italiano. Ciao Greta Thumberg. Nel cuore del

La strategia di Salvini per evitare che ci siano altri casi Sea Watch : Mentre il capitano della Sea Watch, l'ormai famosa e confidenzialmente Carola, ha forzato il blocco navale imposto dal ministero dell'Interno, sfidando lo stesso titolare del dicastero, e si è attestata nello specchio antistante Lampedusa, il vicepremier Matteo Salvini ha elaborato una rapida strategia per far fronte all'immigrazione prossima ventura. Lo racconta il Corriere della Sera per la firma di Fiorenza Sarzanini. Si tratta di attuare ...

Sea WATCH/ Le mosse di Pd e M5s per far cadere il governo : La Sea WATCH è davanti al porto di Lampedusa. La Guardia di finanza è salita a bordo e Salvini ha negato lo sbarco. Ecco chi lavora per fa cadere il governo

