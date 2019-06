Sea Watch 3 | l' appello degli eurodeputati dem al commissario Avramopulos | “Basta

huffingtonpost

(Di giovedì 27 giugno 2019) “Da 15 giorni 42 migranti sono bloccati sulla nave Sea3. Il ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini, appellandosi al decreto Sicurezza Bis, approvato dal consiglio dei ministri lo scorso 11 giugno, afferma che non concederà nessuna autorizzazione. Intanto le condizioni psicofisiche delle persone a bordo peggiorano di giorno in giorno, con il rischio che la situazione possa degenerare”. Comincia così l’del Pd aleuropeo Avramopoulos“La soluzione a questa situazione non può essere il respingimento dei migranti in Libia - continuano -, che non può essere considerata un “porto sicuro”, secondo quanto affermato recentemente in una lettera che l’Agenzia dell’ONU per i diritti umani ha inviato al governo italiano”.L’prosegue: ...

