Scongiurare la chiusura del punto nascita dell’ospedale San Pio di Castellaneta

A24 - manifestazione il 17 maggio a Teramo per Scongiurare chiusura Traforo : Teramo - Al fine di scongiurare l’annunciata chiusura del Traforo del Gran Sasso, prevista per il 19 maggio, l’Amministrazione Comunale di Teramo – su iniziativa dei consiglieri De Sanctis, Carginari e Speca – promuoverà una mobilitazione generale che si svolgerà il 17 maggio, alle ore 10 alla rotonda di immissione al lotto zero e allo svincolo di Teramo Ovest, nel quartiere Gammarana. A tale manifestazione prenderanno parte i sindaci ...