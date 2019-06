Sarri | ' La mia Juventus farà divertire | difficile ripetere i risultati di Allegri'

L’affondo di De Laurentiis : “Sarri stile Juve? Sempre in tuta e bestemmia” : "La differenza tra Sarri e Ancelotti? Il primo, neo allenatore Juve, è un uomo da stadio, da curva, uno che piace ai tifosi; Ancelotti è invece un'aziendalista. Sara' ancora più bello vedere quando Ancelotti batterà la Juve sul campo". Lo ha detto in Puglia, a margine della visita sul set di 'Si vive una volta sola' di Carlo Verdone, Aurelio De Laurentiis. Sarri "sta Sempre in tuta, urla e bestiemma, vorrei proprio capire come si adeguerà allo ...

Juve - Sarri : “Tuta? Ne parlerò con la società - alla mia età l’impotante è che non mi mandino nudo” : “La tuta? Non lo so, non abbiamo parlato di questo aspetto, chiaramente quando andrò a rappresentare la squadra indosserò la divisa sociale ma preferirei non indossarla sul campo. Vedremo, sarà oggetto di discussione”. Così il nuovo allenatore della Juventus, Maurizio Sarri che si è presentato alla stampa in giacca e cravatta. “L’importante data l’età è che non mi mandino nudo”, ha scherzato Sarri ...

Sarri : “Ho rispettato tutti. Adesso dovevo rispettare la mia carriera” : La conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri allenatore della Juventus, con il tecnico toscano il diesse bianconero Fabio Paratici Paratici: «Siamo qui per dare il benvenuto a Maurizio Sari con cui abbiamo un triennale fino a giugno 2022» Sarri: «Sono contento di essere qui oggi, sono a disposizione per tutte le vostre domande e curiosità e per darvi le informazioni che vi posso dare» Si può definire la scelta più rivoluzionaria della ...

