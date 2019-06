liberoquotidiano

(Di giovedì 27 giugno 2019) (AdnKronos) - Oltre ai 256 nuovimessi a bando per i, Azienda Zero sta gestendo un concorso per Oss con oltre 4.000 candidati per 312, per il quale in questi giorni è iniziata la prova orale. In dirittura d’anche l’espletamento del concorso per infermieri i cui termini di p

TV7Benevento : Sanità: Zaia, 'in Veneto estate di concorsi per i medici, altri 256 posti in arrivo' (2)... - UrbimanoOrbi : @Luca_Zaia AUTONOMIA DEL NORD: LA SICILIA E LA SARDEGNA SONO A STATUTO SPECIALE, EPPURE HANNO LA SANITÀ ALLO SFASCI… - giulia_zaia : RT @venetoricerche: Stress da #lavoro, ora il #burnout è ufficialmente una malattia! L’Organizzazione mondiale della sanità lo ha inserito… -