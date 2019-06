San Siro | l’architetto Stefano Boeri | “Pensiamoci bene | in caso mi candido io”

calcioweb.eu

(Di giovedì 27 giugno 2019) Intervistato da “La Gazzetta dello Sport”,, architetto del Bosco Verticale, ha detto la sua sulla demolizione di Sane l’eventuale costruzione di un nuovo impianto: “Le pendenze del 2° e 3° anello in un nuovo stadio non sarebbero realizzabili. Sarebbe una perdita enorme. Per dire, io da anni mi sono spostato nel secondo anello, i vecchi popolari: una posizione strepitosa per vedere il calcio”. Uno stadio nostalgico: “Sanè innanzitutto affetto, sentimenti, ricordi di anni, sfide, emozioni. Inter e Milan, davvero volete abbatterlo? Ok, ma andiamoci piano”. Questo l’invito di, che ricorda: “Qualche anno fa studiai per Moratti la possibilità di uno stadio soltanto per l’Inter. Aveva la forma della luna piena di colori… Poi quel progetto fu abbandonato ed io mi convinsi che a Milano può esserci ...

Inter : ?? | STASERA ???? @edsheeran a San Siro ?? ... con un fan speciale @javierzanetti - acmilan : #OnThisDay ?? 68 years ago, a double goal-fest saw us lift our first Latin Cup ??? A San Siro, 68 anni fa, il Milan c… - Inter : ?? | ABBONAMENTI Inizia la vendita libera: ti aspettiamo a San Siro ?? ??? Scopri di più qui ??… -