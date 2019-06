Samsung già al lavoro sul successore del Galaxy Fold?

Arriva una pioggia di offerte su smartphone Android : Nokia 8.1 - HONOR View20 - ASUS ZenFone 5Z - Samsung Galaxy S10 Plus e altri : Continuano le offerte online sugli smartphone Android: Nokia 8.1, HONOR View20, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy S10 Plus e Galaxy Note 9 L'articolo Arriva una pioggia di offerte su smartphone Android: Nokia 8.1, HONOR View20, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy S10 Plus e altri proviene da TuttoAndroid.

Pronti i Samsung Galaxy Note 10 e 10 Pro già il 10 agosto? Nei negozi subito : L'uscita dei Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Pro potrebbe concretizzarsi davvero in breve tempo. Secondo alcune fonti asiatiche, l'evento di presentazione delle due ammiraglie phablet sarebbe già stato programmato per il 10 di agosto. Non mancherebbe molto al lancio dunque. L'anno scorso il Samsung Galaxy Note 9 è stato lanciato il giorno 9 agosto. Per questo motivo, pur mancando l'ufficialità dell'evento, è più che plausibile credere in ...

Chiarimenti definitivi sulla pioggia di aggiornamenti per Samsung Galaxy S10 a maggio : Samsung ha rilasciato l’ultimo aggiornamento relativo alla patch di sicurezza di maggio 2019 su larga scala per il Samsung Galaxy S10, dando modo di poter risolvere una volta per tutte le problematiche emerse con il primo update, come anticipato ieri. L’azienda sudcoreana ha creato un bel po’ di scompiglio quando, sul finire del mese di maggio, ha rilasciato un primo aggiornamento, in Germania ed in Svizzera, relativo alla patch di sicurezza di ...

Ecco una pioggia di sconti su smartphone Android : HONOR 10 - POCOPHONE F1 - ZenFone 5Z - Samsung Galaxy S10 Plus e tanti altri : Oggi sono in offerta HONOR 10, POCOPHONE F1, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy Note 9 e infine Galaxy S10 Plus. C'è qualcosa che fa al caso vostro?

Giallo sul Samsung Galaxy Fold ma Best Buy non lascia speranze e l’azienda tace : Possibile definire un vero e proprio Giallo il destino del Samsung Galaxy Fold? In effetti, lo smartphone pieghevole dell'azienda continua a non essere lanciato dal produttore dopo un primo scandalo che lo aveva visto protagonista prima del lancio commerciale con ovvi e seri problemi di rottura del display. Da allora, una serie di annunci dell'azienda sudcoreana sono stati tutti improntati sul concetto di "lavori in corso" per garantire la ...

La rivincita inaspettata di Samsung : quanto guadagna dalla guerra ingaggiata da Trump contro Huawei : Inutile negarlo, ai piani alti di Samsung staranno festeggiando ormai da un paio di giorni abbondanti per le misure fortemente limitani del governo USA (sarebbe meglio dire direttamente Trump) ai danni del concorrente Huawei. I nuovi rapporti limitati con Google e la fornitura di servizi Android in gran parte da stabilire soprattutto per i nuovi device del produttore rappresentano un dubbio acclarato nel futuro del brand, nonostante ci si stia ...

Detta già legge il Samsung Galaxy S11 : buoni i presupposti : Ieri vi avevamo parlato della possibilità che al Samsung Galaxy S11 sarebbe stato dato il nome in codice 'Picasso', per dare continuità alla saga artistica già propiziata con il Note 10. Le indiscrezioni odierne sono ancor più succulente, potendoci un attimo addentrare di più in quello che poi a conti fatti sarà il prossimo top di gamma 2020. Stando agli ultimi rumors, il Samsung Galaxy S11 adotterà un design full-screen, includendo la ...

Samsung Galaxy S10 e S10+ dovrebbero arrivare in uno sgargiante Cardinal Red : Samsung Galaxy S10 e S10+ potrebbero essere a breve commercializzati nella nuova colorazione Cardinal Red, con un rosso molto acceso. Vi piacerebbe se dovesse arrivare anche in Italia?

Già tempo del Samsung Galaxy S11 : indicazioni preliminari : Potrà sembrare assurdo e prematuro, ma ci vediamo costretti a parlarvi del Samsung Galaxy S11 date le anticipazioni di recente apparizione, a cura del noto leak Ice universe. Nulla di particolare, solo un'indiscrezione relativa al nome in codice che il prossimo top di gamma della serie Galaxy S dovrebbe adottare (ammesso e non concesso la gamma perduri, visto che nel recente passato alcuni rumors la davano ormai per esaurita, in favore di una ...

Ore decisive per l’uscita del Samsung Galaxy Fold - lancio già entro maggio? : Una vera e propria bomba relativa all'uscita del Samsung Galaxy Fold è stata appena lanciata da DJ Koh, CEO dell'azienda sudcoreana produttrice di smartphone e non solo. Il responsabile ha appena rivelato più di qualche dettaglio sul prossimo lancio dello smartphone pieghevole, fugando ogni dubbio su ritardi astronomici per la sua commercializzazione. Stando a quanto dichiarato proprio da DJ Koh a The Korea Herald e riportato anche da ...

Samsung Galaxy Fit e ottiene già il primo aggiornamento software : Ad appena un giorno dall'introduzione in alcuni mercati, Samsung Galaxy Fit e sta già ricevendo il suo primo aggiornamento software. Si tratta di un aggiornamento minore per il fitness tracker di Samsung che tuttavia aggiunge una funzionalità importante il cui nome è Dim screen che attenua la luminosità dello schermo per prolungare la durata della batteria.