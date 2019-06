Rottamazione ter e Saldo e stralcio | riaperti fino al 31 luglio 2019

leggioggi

(Di giovedì 27 giugno 2019) Via libera alla riapertura dei termini perter e. La nuova scadenza fissata al 31. La novità è stata introdotta nel Decreto Crescita approvato in via definitiva il 27 giugno. Nuova scadenza fissata per aderire a queste due tipologie di pace fiscale quindi è il 31. La riapertura dellaTer prevede che il debitore di una cartella datata tra il 2000 e il 2017 entro il 31prossimo potrà presentare all’agente pubblico della riscossione istanza di adesione alla definizione agevolata delle cartelle con il pagamento solo di imposte e contributi senza sanzioni e interessi. La riapertura rispetto alla scadenza del 30 aprile prevede che il contribuente dichiari entro il prossimo 31la propria volontà, con le modalità già previste per la-ter, di voler aderire optando per il pagamento in un’unica ...

