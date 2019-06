Roma | sorpresa alla riapertura della metro Repubblica | dopo 8 mesi la scala mobile è

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : il primo colpo (a sorpresa) del Milan - le mosse di Inter - Lazio e Roma : trattative Calciomercato – E’ arrivato il primo acquisto del Milan per la prossima stagione. Dopo l’addio con Gattuso e Leonardo e in attesa di ufficializzare l’allenatore (Giampaolo), la dirigenza – nel nome di Gazidis, Maldini e Boban (prima ‘operazione’ da rossonero) – si è mossa acquistando il centrocampista dell’Empoli Rade Krunic: il costo è di 8 milioni di euro più bonus. Il Milan ci prova anche per il difensore del Liverpool ...

Paulo Fonseca nuovo allenatore Roma?/ Dalic nome a sorpresa per i giallorossi : Paulo Fonseca nuovo allenatore Roma? Shakhtar pronto a liberarlo: pronto un biennale da 3 milioni di euro. Alternativa De Zerbi: le sue parole.

Sorpresa ADL – Il Roma - niente mercato. Le altre ipotesi : Cresce l’attesa per la Sorpresa promessa dal patron azzurro Aurelio De Laurentiis. Sulle pagine de Il Roma le varie ipotesi dell’imminente “regalo” di ADL Sopresa ADL – Stando a quanto riportato dal quotidiano, la Sorpresa non dovrebbe riguardare il mercato ma bensì un’amichevole di prestigio oppure un evento per salutare l’ex capitano azzurro Marek Hamsik. “‘Entro lunedì vi darò una ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : la finale femminile. Konta-Pliskova per la sorpresa completa : Alzi la mano chi si sarebbe aspettato, alla vigilia del torneo degli Internazionali d’Italia di tennis, una finale femminile tra la britannica Johanna Konta e la ceca Karolina Pliskova, numero 4 del seeding: magari qualcuno avrebbe potuto scommettere sulla presenza della boema, ma parlare di Konta all’ultimo atto era francamente impronosticabile. Eppure la britannica ha condotto un torneo davvero impeccabile, eliminando in avvio tre ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : nel singolare femminile due semifinali a sorpresa : Al Foro italico di Roma per il singolare femminile degli Internazionali d’Italia si disputeranno due semifinali che pochi avrebbero pronosticato alla vigilia del torneo. In un tabellone in cui sono uscite di scena le prime tre, e cioè Naomi Osaka, Petra Kvitova e Simona Halep, spazio quindi a Kiki Bertens e Johanna Konta nella prima semifinale e a Karolina Pliskova e Maria Sakkari nella seconda. L’olandese Bertens, testa di serie numero 6, ha ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci in Piazza Di Spagna a Roma - quadri viventi a sorpresa tra i fan (video) : Laura Pausini e Biagio Antonacci hanno raggiunto Piazza Di Spagna a Roma nella serata di oggi. quadri viventi, in vestiti d'epoca, Laura Pausini e Biagio Antonacci hanno passeggiato tra i fan nel centro storico di Roma. I due si sono presentati in una mise particolare ed inaspettata, come inaspettata è stata la loro visita nella capitale. Laura Pausini era vestita come La ragazza con l'orecchino di perla mentre Biagio Antonacci ha optato per ...

Quant’è Romantico Barack Obama : il videomessaggio a sorpresa per Michelle : Michelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle e Barack Obama sono sempre un gran bel vedere. I due sono il prototipo della ...

L’Atlantico Tour di Marco Mengoni arriva a Roma con un flash mob a sorpresa : Il Tour di Marco Mengoni continua al Palazzo dello Sport di Roma, dove sarà per tre appuntamenti in programma l'8, il 10 e l'11 maggio. Nella giornata di ieri, Marco Mengoni è stato accolto a Roma con un flash mob tra le vie del centro storico, organizzato per dare il benvenuto alla tranche Romana dell'Atlantico Tour. Ieri pomeriggio, Marco Mengoni e la sua super band hanno sfilato tra le strade del centro seguendo la Banda Cittadina “Alceo ...

Incredibile valzer di panchine - è corsa a due per Conte : nuovo allenatore per Milan e Roma - si cambia a Genova e possibile sorpresa a Bologna [DETTAGLI] : valzer PANCHINA – Il campionato di Serie A è arrivato nella fase finale, gran parte degli obiettivi delle squadre sono stati raggiunti, bisogna solo decidere gli ultimi posti per l’Europa e la terza squadra retrocessa nel campionato di Serie B. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione e sta per prendere il via un Incredibile valzer di panchine. Partiamo da Antonio Conte, sembrano due le certezze: il ritorno in Italia ...

Marco Mengoni - flash mob a sorpresa nel centro di Roma sulle note di Muhammad Ali : Marco Mengoni, flash mob a sorpresa nel centro di Roma. Immerso tra la folla il cantante ha sfilato per le vie della Capitale. L'occasione è stata un primo saluto in vista delle tre date Romane di ...

Giro di Romandia 2019 : Jan Tratnik conquista a sorpresa il cronoprologo di Neuchâtel : Il Giro di Romandia 2019 si apre nel segno dello sloveno Jan Tratnik, che fa suo il cronoprologo di Neuchâtel. Il corridore della Bahrain Merida ha battuto contro ogni pronostico uno dei grandi favoriti di giornata, il connazionale Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e lo svizzero della UAE Team Emirates Tom Bohli. Beffato anche l’ex campione iridato delle prove contro il tempo Tony Martin (Jumbo-Visma) che chiude quarto. Il vincitore del Tour de ...