Roma | si scrive rivoluzione | si legge ridimensionamento

romadailynews

(Di giovedì 27 giugno 2019) E’ fin troppo evidente che allaè in atto una vera e propria. Sia in campo che fuori. Nessun settore verrà risparmiato da questo repulisti: dalla direzione sportiva all’allenatore, dai calciatori al settore medico e atletico. Visti i pessimi risultati della stagione appena conclusa, il reset totale potrebbe sembrare la medicina migliore. Attenzione, però. Ci sono rivoluzioni e rivoluzioni, perché non sono e non possono essere tutte uguali. Dipende naturalmente dal valore di chi viene sostituito e da quello di chi lo sostituisce. Perché non sempre cambiare è sinonimo di migliorare, soprattutto se dietro questa scelta c’è anche la necessità di far cassa a causa della mancata qualificazione alla prossima Champions League. I calciatori che sicuramente non faranno più parte della2019/20 saranno De Rossi, Manolas, Dzeko e molto probabilmente El ...

AndCol81 : Siamo alle comiche! Walter Veltroni, ex Sindaco di Roma, uno dei tanti che ha contribuito al disastro del debito di… - user9870 : RT @alberto080461: 'Dios no escribe versos, escribe universos'. (Dio non scrive versi, scrive universi). Raúl Aceves??? #SinteticaMente p… - GiulivoGiovanni : RT @alberto080461: 'Dios no escribe versos, escribe universos'. (Dio non scrive versi, scrive universi). Raúl Aceves??? #SinteticaMente p… -