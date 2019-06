Roma si oppone a discarica Pian dell’Olmo | Aula unanime

romadailynews

(Di giovedì 27 giugno 2019)dice ‘no’ alla realizzazione di unadell’Olmo, attualmente oggetto di una conferenza dei servizi in Regione Lazio. L’Assemblea capitolina ha infatti approvato all’unanimita’ con 24 voti favorevoli una mozione a prima firma della consigliera del M5S, Simona Ficcardi con cui si chiede all’amministrazione regionale di bloccare il progetto. Con la mozione, ha spiegato Ficcardi, “sollecitiamo il presidente della Regione a non indicare solo soluzioni che prevedono il conferimento ino la costruzione di imti come inceneritori o biogas. Proposte come laa Ponte Malnome o quella adell’Olmo sottolineano che non c’e’ alcun interesse alla chiusura del ciclo dei rifiuti- ha sottolineato la consigliera M5S- Con questa mozione esprimiamo piena contrarieta’ alla ...

CiaCecy : RT @internewsit: Dzeko verso l'Inter: una richiesta della Roma, Conte si oppone -SM - - internewsit : Dzeko verso l'Inter: una richiesta della Roma, Conte si oppone -SM - -