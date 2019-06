Roma e Napoli verso lo scambio Manolas-Diawara | l’impatto a bilancio

Gazzetta : La Roma vuole Diawara e lascia Veretout al Napoli : Il mercato come sempre riserva mille sorprese e colpi di scena come l’incastro tra Roma e Napoli di quest’anno. Dopo aver chiuso per il passaggio di Manolas le due società metteranno a punto anche il passaggio di Diawara in giallorosso. Questo significa che la Roma lascia al Napoli il difensore della Fiorentina Veretout. La Roma ha preferito Diawara per completare la sua difesa per la grande stima che Fonseca ha del difensore e anche ...

Manolas a Napoli (tra oggi e domani) - Diawara alla Roma (lunedì). 56 milioni in un weekend : Un affare concluso con modalità e tempi annunciati. Anche molto rapidi, rispetto alle abitudini del calcio. un affare chiuso. Parla così il Corriere dello Sport dell’accordo tra il Napoli e la Roma. Manolas può preparare la valigia in direzione Napoli. Amadou ha ancora qualche giorno per partire ma può prepararsi anche lui per il viaggio verso la Capitale. L’idea Manolas è stata la prima venuta in mente al club di De Laurentiis per sostituire ...

MANOLAS-NAPOLI E DIAWARA-Roma : CI SIAMO/ Tifosi giallorossi furiosi sui social : Manolas al Napoli e Diawara alla Roma, affare in definizione: il centrale difensivo guadagnerà 4,5 milioni di euro a stagione, le ultime notizie.

Calciomercato - le ultime trattative : scambio Napoli-Roma - doppio innesto del Bologna e scatto della Spal : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, le squadre del campionato di Serie A attivissima per completare le rose da mettere a disposizione degli allenatori. Una cessione ed un acquisto per il Bologna, Avenatti si trasferisce allo Standard Liegi mentre in entrata sono state definite le trattative per gli arrivi di Takehiro Tomiyasu, accordo raggiunto per 7 milioni di euro, trattativa avviata per Stefano Denswil, difensore ...

Napoli - in dirittura d’arrivo l’operazione Manolas : alla Roma si trasferisce Diawara : Il club azzurro e quello giallorosso hanno raggiunto l’accordo per lo scambio tra Manolas e Diawara Kostas Manolas al Napoli e Amadou Diawara alla Roma, l’operazione è ormai in dirittura d’arrivo. I due club hanno praticamente raggiunto l’intesa, con i giallorossi che incasseranno 34 milioni di euro, facendone così 30 di plusvalenza. Diciotto più due di bonus invece la valutazione del centrocampista, il cui ...

Scotto su Twitter : “Ecco le cifre per Manolas al Napoli e Diawara alla Roma” : Giovanni Scotto, giornalista del Roma, attraverso il proprio profilo Twitter ha svelato le cifre della trattativa tra Roma e Napoli, che vedrá il difensore greco all’ombra del Vesuvio e il guineano nella capitale : Per Manolas al Napoli piccolo sconto sulla clausola rescissoria (34 invece di 36) perché il Napoli la paga in anticipo senza rateizzazioni. Diawara prezzo leggermente di favore: 18 mln invece di 16. Affare chiuso. Il ...

Calciomercato mercoledì 26 giugno : Roma su Perin. Napoli - fatta per Manolas. Cagliari - spunta Rog : Calciomercato 26 giugno- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 26 giugno. JUVENTUS– I bianconeri sembrerebbe esser ormai ad un passo dall’affare De Ligt. Accordo raggiunto con il giocatore, il quale guadagnerà circa 12 milioni di euro netti a stagione. Resta da trovare l’accordo tra le due società. Intanto, l’agente di Buffon, ai microfoni di […] L'articolo Calciomercato mercoledì 26 giugno: Roma su Perin. ...

Veretout preferirebbe il Napoli. A Roma ambiente troppo turbolento : Per Jordan Veretout la Fiorentina chiede 25 milioni circa. Sono tre i club interessati al centrocampista: Milan, Roma e Napoli. Per la Gazzetta dello Sport l’intenzione del francese – la sua preferenza – sarebbe quella di scegliere il Napoli. E per far sì che tutto vada come deve sarebbe anche disposto ad aspettare ancora qualche giorno, ovvero il tempo che serve al club di De Laurentiis per cedere Diawara e Rog. Le proposte di ...

Pedullà annuncia : “Manolas al Napoli e Diawara alla Roma”. I dettagli : Pedullà annuncia: “Manolas al Napoli e Diawara alla Roma”. I dettagli Pedullà annuncia: “Manolas al Napoli e Diawara alla Roma”. I dettagli. Operazione in via di chiusura tra i due club che sono ad un passo dal chiudere la trattativa che porta il difensore greco alla corte di Ancelotti, mentre il centrocampista giungano si trasferirà alla Roma. Il Napoli guidi rimpiazza subito Raul Albiol che ieri, stando a quanto ...

Clamoroso : La Roma fa sul serio per il terzino del Napoli - la situazione : Alfredo Pedullà, esperto di mercato, sul suo sito ufficiale ha parlato del l’interessamento della Roma per Elseid Hysaj: “Nel corso dell’incontro di oggi la Roma si è interessata ufficialmente al terzino del Napoli Elseid Hysaj. La trattativa inizierà senza parlare di Manolas. Ricordiamo sempre che su Hysaj c’è forte l’Atletico Madrid, una precisa richiesta di Simeone, sembra che i colchoneros siano i più vicini ...

Calciomercato domenica 23 giugno : Roma - affondo per Hamsik. Juve - De Ligt più vicino. Napoli - novità James Rodriguez! : Calciomercato 23 giugno- Il Calciomercato si prepara ad entrare nel vivo nel corso dell’estate. Ecco tutte le trattative di oggi domenica 23 giugno. JuveNTUS– De Ligt strizza l’occhio ai bianconeri e si avvicina in maniera reale e concreta. Il difensore ha una valutazione di circa 70 milioni di euro. Più defilate Barcellona e PSG. INTER– […] L'articolo Calciomercato domenica 23 giugno: Roma, affondo per Hamsik. ...

