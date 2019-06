Rocio Munoz Morales su Raoul Bova | Tutti si preoccupano del nostro matrimonio

blogo

(Di giovedì 27 giugno 2019) Solo qualche giorno fa si sussurrava insistentemente di una crisi trae la collega, conosciuta sul set di Immaturi. Ci ha pensato l'attrice ad allontanare le voci di rottura. E ultimamente lei stessa ha fatto delle dichiarazioni in merito.A Grazia la bellaha ripercorso la sua esperienza sul palco dell'Ariston, nel 2015: "mi mise in guardia spiegandomi che sarei finita nel mirino e anche il minimo errore non mi sarebbe stato perdonato. Io chiesi a mia madre di fare una preghierina per me, mi presentai al provino a bordo della mia utilitaria ed ebbi il posto”. E sulcon: "Mi viene da sorridere quando penso chesidel, tranne noi. Sarebbe bello sposarsi e le recenti nozze della principessa di Monaco Charlotte Casiraghi con il produttore Dimitri Rassam mi hanno dato la voglia di ...

DuilioFilomeni : Raoul Bova e Rocio Munoz in crisi? Le incomprensioni della coppia - infoitcultura : Raoul Bova e Rocio Munoz in crisi? Le incomprensioni della coppia -