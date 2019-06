Riviera conquista il pubblico di Canale 5 con alta tensione rivestita da una patina di

optimaitalia

(Di giovedì 27 giugno 2019) Dopo oltre un anno di slittamenti e cancellazioni, alla fineè andata finalmente in onda nell'anonima serata del mercoledì cercando dire ildi5 con promesse che non sempre sono state mantenute. Quello che possiamo dire è che di sicuroè una di quelle serie tv con poche pretese che possiamo definire "estive" e quindi collocate nel modo giusto nel palinsesto ma un po' tardivamente visto che Sky si sta preparando a lanciare la terza stagione e Mediaset sta mandando in onda i primi episodi.Ma questo non è l'unico difetto di quella che per molti è una moderna, seppur scadente, nuova versione di Dinasty che regala aldi5 (molto propenso a queste cose in realtà) una sorta di soap opera che vive e si sviluppa lontano dalle palme della California ma nella bella Monaco tra denaro, collezioni d'arte, ambientazioni mozzafiato ma, ...

P300it : SBK | GP Riviera di Rimini: Rea conquista la pole position a Misano -