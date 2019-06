Revenge porn | un metodo per restituire l' oblio a Tiziana Cantone

Dino Giarrusso e il selfie ‘nudo’ in bagno : il candidato al Parlamento Ue vittima di Revenge porn : Dino Giarrusso sembrerebbe la nuova vittima di un episodio di revenge porn: Il 'nudo' di Giarrusso è circolato ieri in rete, ed è rimasto visibile per un'oretta su Facebook. Nel selfie si vede l'ex Iena in bagno, in piedi, con la camicia alzata a mostrare il torace. Il candidato M5S: "Non ne so nulla. Denuncerò subito la vicenda alla polizia postale".