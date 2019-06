Restyling AUDI Q7 | ora ridefinita e più ricca in tutti i dettagli +galleria

Audi Q7 - Tutte le novità del Restyling : La rinnovata Audi Q7 un po si avvicina alla Q8 e un po ne prende le distanze, ovviamente per evidenziare che si rivolge a una platea con esigenze differenti da quella che si orienta verso la SUV-coupé di Ingolstadt. La carta didentità della Q7, che sarà commercializzata dal prossimo autunno, indica anche che laggiornamento va al di là dellinevitabile facelift di metà carriera.Linea irrobustita. Levoluzione formale non intacca i lamierati, ma si ...

Audi S5 Coupé - Test su strada per il Restyling : L Audi è al lavoro su più fronti per aggiornare ed evolvere la propria gamma: da una parte ha recentemente presentato delle novità dedicate alla gamma Q, dallaltra sta sviluppando una serie di progetti improntati sullammodernamento di alcuni modelli presenti a listino. A tal proposito, dopo aver sorpreso la nuova A4, sia in versione berlina sia in versione allroad, i nostri fotografi sono riusciti a immortalare il restyling della S5 Coupé , ...

Audi TT RS 2019 : Restyling per la sportiva tedesca - ecco le novità [FOTO e PREZZI] : Al via la prevendita in Italia di Audi TT RS, disponibile Coupé e Roadster, può contare sull’iconico motore a 5 cilindri da 400 CV abbinato al doppia frizione S tronic e alla trazione integrale permanente quattro Nel 2018, per il nono anno consecutivo, la giuria del premio “International Engine of the Year” ha assegnato al motore Audi 2.5 TFSI, icona tecnica della rinnovata Audi TT RS, il titolo di miglior propulsore nella ...