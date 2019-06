Regno Unito | 12 morti per infezione da batterio raro Le autorità sanitarie | “Colpisce

Regno Unito - rara infezione uccide 12 persone : “Basta anche un bacio o uno starnuto” : Si chiama ‘infezione da streptococco A invasiva (iGAS)' e ha causato la morte di 12 persone nella contea inglese dell'Essex: i casi accertati sono almeno 32 e i medici stanno monitorando la situazione. I batteri si diffondono facilmente anche con il semplice contatto con la pelle.

Regno Unito : dodici morti per un'infezione batterica : Lo ha reso noto National Health Service: le persone decedute avrebbero contratto un'infezione da streptococco invasivo di...

Tribunale nel Regno Unito obbliga 20enne disabile ad abortire : Può una sentenza obbligare una donna all'interruzione di gravidanza? La delicata questione è stata dibattuta in un’aula di Tribunale a Londra, dove il 21 giugno, la giudice Nathalie Lieven ha ordinato l’aborto forzoso di una ventenne mentalmente disabile. La ragazza, con una capacità psichica di un bambino di 6 anni, dovrà interrompere la sua gravidanza arrivata a 22 settimane. La decisione della giudice ha suscitato polemiche, soprattutto negli ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled debutta al primo posto in UK : è il terzo miglior lancio dell'anno nel Regno Unito : Il remake di Activision e Beenox del classico PS1 del 1999, Crash Team Racing Nitro-Fueled, è stata la più grande nuova uscita di questa settimana ed è in testa nelle classifiche di vendita del Regno Unito.Secondo i dati riportati da Gamingbolt, relativi alla settimana che termina il 22 giugno, il gioco ha fatto anche registrare il terzo miglior lancio dell'anno nel Regno Unito, dopo quelli di Days Gone di Sony e Resident Evil 2 di Capcom.Crash ...

Regno Unito. Bimbo di un anno lasciato in auto sotto al sole - salvato in extremis dai pompieri : I fatti sono avvenuti ieri, 22 giugno, a Saffron Walden, cittadina della contea dell'Essex, in Inghilterra. In una giornata in cui la temperatura esterna segnava 25° C, all'interno dell'abitacolo chiuso di una macchina si potevano raggiungere i 47°C, spiega Child Safety Europe.

Regno Unito. Badante picchia anziana disabile di 101 anni mentre grida di dolore : Ashikiah Reid, 36 anni, è stata riconosciuta colpevole degli abusi perpetrati nei confronti della donna di 101 anni nella sua casa di Birmingham, in Regno Unito. Condannata a 8 anni di carcere.

Il Regno Unito ha temporaneamente sospeso la vendita di armi all’Arabia Saudita : Giovedì il governo britannico ha annunciato che sospenderà temporaneamente l’approvazione di nuove autorizzazioni per l’esportazione di armi dal Regno Unito all’Arabia Saudita. La decisione è arrivata dopo che la corte d’appello di Londra ha stabilito che il governo «non ha

Il Regno Unito ha posticipato per la seconda volta l’entrata in vigore di un sistema per vietare ai minorenni l’accesso ai siti porno : Il Regno Unito ha posticipato per la seconda volta l’entrata in vigore di un sistema di controllo per evitare che i minorenni visitino siti porno. Il sistema di controllo sarebbe dovuto partire nell’aprile 2018, era poi stato spostato al 15

Gino D’Acampo : dopo il grande successo nel Regno Unito approderà sulla TV italiana : Chi è Gino D’Acampo? Gino D’Acampo è lo chef celebrità fiammeggiante che incanta gli spettatori del programma This Morning, programma tv Britannico, con la sua cucina italiana e le battute sfacciate. Ma prima che la stella di 42 anni diventasse famosa, Gino ha avuto un problemino con la legge che lo ha portato in prigione per due anni. Il suo passato criminale non è venuto alla luce fino al 2009 quando è apparso in I’m a ...

Oggi si sceglieranno i due candidati finali alla guida del Partito Conservatore del Regno Unito : Il Partito Conservatore del Regno Unito sceglierà Oggi i due candidati finali a prendere il posto di Theresa May come nuovo leader del Partito e, di conseguenza, come primo ministro del paese. Al momento sono ancora in corsa quattro candidati,

Google aggiorna App Google ed elimina il P2P con Google Pay Send nel Regno Unito : La versione 10.7 beta dell'App Google rivela deliziose animazioni per Face Match e altre piccole modifiche e aggiunte, inoltre Google Pay Send verrà chiuso nel Regno Unito il 6 settembre 2019, lasciando il servizio disponibile solo negli Stati Uniti e in India. L'articolo Google aggiorna App Google ed elimina il P2P con Google Pay Send nel Regno Unito proviene da TuttoAndroid.

Anche il Regno Unito ha accusato l’Iran di aver attaccato le due petroliere nel golfo dell’Oman : Il Regno Unito si è aggiunto agli Stati Uniti nell’accusare l’Iran per l’attacco di giovedì scorso a due petroliere nel golfo dell’Oman. Sembra che l’attacco sia stato compiuto facendo esplodere mine navali posizionate sugli scafi, ma ci sono ancora diverse cose

Regno Unito - l’eredita della premier May : obiettivo zero emissioni di gas serra entro il 2050 : Dopo il fallimento con la Brexit, la premier britannica Theresa May vuole lasciare nelle sue ultime settimane di incarico a Downing Street un’eredità importante: l’obiettivo zero emissioni di gas serra entro il 2050. Secondo i media britannici, l’obiettivo del governo è contenuto in un emendamento alla legge sui cambiamenti climatici che sarà depositato oggi in parlamento e che non necessita del voto dei deputati. Il Regno ...