Regione Puglia | blitz della guardia di finanza | nel mirino autorizzazioni ai parchi eolici

Regione Puglia - Michele Emiliano è indagato per abuso d’ufficio : violata la legge Severino : Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è nuovamente indagato per abuso d'ufficio. La nomina di Francesco Spina a consigliere di InnovaPuglia viola la legge Severino, in quanto lo stesso Spina era ancora sindaco di Bisceglie e sarebbero dovuti passare almeno due anni prima di poter ricoprire un altro incarico.Continua a leggere

La Puglia scommette sullo Spazio - “una Regione attivissima nel settore” : Una doppia giornata dedicato all’aeroSpazio quella che si è svolta in Puglia tra Ostuni e l’aeroporto di Grottaglie. «La Puglia è una regione attivissima nel settore spaziale e aerospaziale», ha ribadito il presidente dell’Agenzia spaziale italiana, Giorgio Saccoccia, a margine del workshop organizzato ad Ostuni dal Distretto tecnologico aerospaziale (Dta), dall’Agenzia spaziale italiana (Asi) e da quella europea (Esa) sul tema ...

Obesità - la Puglia è la Regione italiana con la più alta percentuale di obesi : Nei Paesi dell'Unione Europea, a quanto pare, un adulto su sei è considerato obeso. E anche se l’Italia, insieme alla Romania, si qualifica come la nazione con la più bassa percentuale di persone affette da questa condizione, è assolutamente fondamentale portare avanti la lotta alla cattiva alimentazione e a tutti gli altri fattori che possono portare a sovrappeso e obesità. Lo sottolinea con decisione il più ...

Maltempo Puglia : Copagri chiede alla Regione un tavolo permanente : Un tavolo permanente di confronto sugli eventi atmosferici destinati a continuare e l’avvio immediato delle procedure per una stima dei danni con i necessari adempimenti per le iniziative a tutela dei produttori agricoli. E’ quanto chiede alla Regione, Copagri Puglia dopo la devastante ondata di pioggia e grandine che si e’ abbattuta con una violenta intensita’ in particolare nelle province di Bari e Taranto e nelle aree ...