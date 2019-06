Reggio Emilia | elettrochoc e lavaggio cervello bimbi' Affidi illeciti | 16 arresti

La storia degli abusi a Reggio Emilia : Sei persone sono state arrestate perché avrebbero sottoposto alcuni bambini ad abusi per toglierli ai loro genitori e darli in affido in cambio di soldi, ma si sa ancora pochissimo

Inchiesta Minori : Conte - 'da indagine Reggio Emilia accuse raccapriccianti' : Osaka, 27 giu. (AdnKronos) - (di Massimo Germinario) - "Quelle emerse nella indagine di Reggio Emilia su maltrattamenti a Minori da dare in affido se fossero confermate sarebbero ipotesi accusatorie raccapriccianti, sconvolgenti". Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, incontrando la

Reggio Emilia - falsi documenti e abusi sui bambini per darli in affido : I bambini erano allontanati dai genitori legittimi, magari in difficili condizioni sociali ed economiche, e affidati altri. Per fare in modo che venissero tolti alle famiglie venivano costretti a sedute con terapeuti che alteravano la loro memoria creando falsi ricordi di abusi sessuali. E lo facevano ricorrendo a false relazioni, ma anche impulsi elettrici e altri metodi per alterare la memoria dei bambini. Dietro al traffico di bambini ...

Reggio Emilia - affidi illeciti di bambini. Fontana : ‘Subito inchiesta parlamentare’. Di Maio : ‘Verificare tutto il sistema’ : “Ci siamo già attivati per istituire una commissione d’inchiesta sulle comunità familiari che accolgono minori”. È questa la risposta del ministro per la Famiglia, con delega alla tutela minori, Lorenzo Fontana, all’inchiesta della procura di Reggio Emilia che in queste ore ha visto indagati 18 tra sindaci, medici, assistenti sociali, psicologi e psicoterapeuti accusati di aver sottratto minori alle proprie famiglie per darli ...

Business dell’affido a Reggio Emilia - Di Maio : “Modello Emilia del PD si rivela un incubo” : Il Vicepremier e leader del M5s attacca il "sistema Emilia del Pd" sugli affidi dei minori dopo l'inchiesta della Procura di Regio Emilia che ha portato a 16 misure cautelari nei confronti di altrettante persone tra cui il sindaco di Bibbiano. "Chiederò una verifica immediata di tutto il sistema di affidi nazionale" ha annunciato DI Maio.Continua a leggere

Reggio Emilia - ARRESTATO SINDACO PD/ Bibbiano "elettrochoc e lavaggio cervello bimbi" : REGGIO EMILIA: ARRESTATO SINDACO Pd Bibbiano assieme ad altri 17 'lavaggio cervello e impulsi elettrici a bimbi per affidi'. Storia vicina a "Veleno"..

Reggio Emilia - operazione “Angeli e demoni” - ai disegni dei bimbi aggiunti dettagli sessuali : I disegni dei piccoli venivano corretti da educatori e assistenti sociali con aggiunti di dettagli sessuali mentre la figura dei genitori veniva continuamente denigrata. Sono questi, secondo gli inquirenti della Procura di Reggio Emilia, alcuni elementi con i quali nel Reggiano veniva portato avanti un illecito sistema di gestione dei minori in affido.Continua a leggere

8 arresti a Reggio Emilia per affidamenti illeciti : "Bimbi sottoposti a lavaggio del cervello" : Sono 18, complessivamente, le misure eseguite questa mattina dai carabinieri di Reggio Emilia nell'ambito dell'operazione 'Angeli e Demoni" contro un presunto sistema illecito di gestione di minori in affido. In particolare otto persone sono state sottoposte agli arresti domiciliari: tra queste il sindaco del Comune di Bibbiano, Andrea Carletti, una responsabile del Servizio sociale integrato di una Unione di Comuni, una coordinatrice del ...

Reggio Emilia - scosse elettriche e lavaggi del cervello per allontanare i bimbi dai genitori e darli in affido : scosse elettriche e lavaggi del cervello, relazioni false, disegni dei bambini "artefatti attraverso la mirata aggiunta di connotazioni sessuali", terapeuti travestiti da personaggi cattivi delle fiabe, "in rappresentazione dei genitori intenti a fargli del male", falsi ricordi di abusi sessuali ing

Reggio Emilia - business sulla pelle dei minori : ai domiciliari il sindaco di Bibbiano : Quella che arriva dalla provincia di Reggio Emilia, e in particolare da Bibbiano, è una vicenda a dir poco raccapricciante. Questa mattina infatti i carabinieri hanno eseguito oltre dieci ordinanze di custodia cautelare nei confronti di operatori sanitari, psicologi e il direttore di una Onlus di Torino, operanti sul territorio provinciale nell'ambito di servizi sociali. Secondo le accuse mosse nei loro confronti, sarebbero stati commessi dei ...

Reggio Emilia - affidamenti illeciti di minori : 18 misure cautelari : Reggio Emilia, affidamenti illeciti di minori: 18 misure cautelari Le accuse sono di aver sottratto i minori alle famiglie grazie a false relazioni per collocarli in affido retribuito a conoscenti. Le carte dell'inchiesta parlano di bambini suggestionati anche con l'uso di impulsi elettrici Parole chiave: ...

Reggio Emilia - lavaggio del cervello e falsi documenti per allontanare bambini dai genitori : Diciotto persone, tra cui il sindaco Pd di Bibbiano Andrea Carletti, raggiunte da misure cautelari. Sono accusate di aver sottratto i minori alle famiglie per darli in affido retribuito a conoscenti. Tra gli affidatari anche titolari di sexy shop

Reggio Emilia - arrestato sindaco Pd di Bibbiano : “Affidamenti illeciti di minori” : Diciotto persone, tra cui il sindaco Pd di Bibbiano (Reggio Emilia) Andrea Carletti, politici, medici, assistenti sociali, liberi professionisti, psicologi e psicoterapeuti di una Onlus di Torino sono stati stati raggiunti da misure cautelari dai carabinieri di Reggio Emilia. L’inchiesta ‘Angeli e Demonì vede al centro la rete dei servizi sociali della Val D’Enza, accusati di aver redatto false relazioni per allontanare bambini dalle ...

Reggio Emilia. Sismica : già 124 pratiche al nuovo Ufficio della Provincia : Il nuovo Servizio associato per le verifiche sismiche istituito dalla Provincia di Reggio Emilia – che dal primo dell’anno è