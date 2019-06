Reggio Calabria | giallo a San Ferdinando | rinvenuto il corpo senza vita di un uomo

Reggio Calabria : 38enne minaccia autista e passeggeri con un taglierino - arrestato : Nella mattinata di oggi, a Reggio Calabria, momenti di panico su un autobus della linea urbana: un uomo, durante la normale corsa effettuata dall'autobus, ha minacciato l’autista e i numerosi passeggeri con un oggetto appuntito da taglio provvisto di lama. Successivamente l’uomo armato si sarebbe diretto verso un ufficio postale dove avrebbe continuato a minacciare persone e dipendenti. Il 38enne è stato arrestato e sottoposto in seguito agli ...

Reggio Calabria - sub disperso per ore sulla Costa Viola salvato ritrovato con un elicottero e salvato via mare : Nella mattinata di ieri, la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria ha richiesto l’intervento di un velivolo del V° Reparto Volo della Polizia di Stato di Reggio Calabria, al fine di rintracciare un sub che risultava disperso, da circa tre ore, nelle acque antistanti la località Marinella di Palmi. L’elicottero si è immediatamente alzato in volo per raggiungere la zona di ricerca e, dopo pochi minuti, la professionalità e l’esperienza degli ...

Reggio Calabria - trovate formiche nel corridoio dell'ospedale Morelli : Reggio Calabria, trovate formiche nel corridoio dell'ospedale Morelli La presenza degli insetti è stata segnalata da una paziente e sarebbe stata documentata con alcune foto postate su Facebook da un visitatore Parole chiave: sanità ...

A Reggio Calabria focus su trapianti e leucemie : dal 27 giugno il convegno nazionale con i massimi esperti del settore : Due giorni intensivi per ragionare e presentare le ultime novità scientifiche sulla tecnica del trapianto e la cura delle leucemie acute. Se ne discuterà giovedì 27 e venerdì 28 giugno, all’Hotel Excelsior di Reggio Calabria, nel convegno “Il trapianto allogenico nelle leucemie acute e la gestione delle complicanze“, organizzato dall’U.O.C Centro trapianti Midollo Osseo del Bianchi- Melacrino – Morelli, in sinergia ...

Reggio Calabria - tenta rapina al McDrive : 43enne aggredisce cassiere e spara ad agenti : Gabriele Laganà A sventare il colpo è stato il cassiere del McDrive. Il rapinatore, per evitare l’arresto, ha sparato contro gli agenti colpendo, per fortuna, solo la cassa Prima tenta di rapinare un McDrive armato di pistola, poi aggredisce il cassiere ferendolo a morsi e, infine, per evitare l’arresto spara contro i poliziotti intervenuti per bloccarlo. Il criminale, un 43enne, ha tentato il colpo domenica in un ristorante della ...

Reggio Calabria : donna salvata dai Vigili del Fuoco mentre si getta nel vuoto : Nel tardo pomeriggio della giornata di ieri, a Reggio Calabria la squadra dei Vigili del Fuoco in collaborazione con i carabinieri e gli agenti delle Forze dell’ordine è riuscita ad evitare il peggio salvando una donna che aveva manifestato l’intenzione di lanciarsi nel vuoto. La donna, residente nel pieno centro cittadino, voleva suicidarsi gettandosi dalla finestra della sua abitazione sita al secondo piano. La squadra dei Vigili del Fuoco di ...

Manifestazione sindacale nazionale Reggio Calabria : dalle parole ai fatti per riportare la Calabria al passo con le Regioni del Nord : Una bella e partecipata Manifestazione sindacale che ha registrato anche la presenza del segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti, del

Reggio Calabria - 25mila in piazza per chiedere maggiori investimenti per il Sud : “Ripartiamo da qui per rilanciare l’Italia” : Sono arrivati in 25mila, da tutta Italia, a Reggio Calabria per partecipare alla manifestazione “Ripartiamo dal Sud per unire il Paese” promossa da Cgil,Cisl e Uil. I manifestanti non sono arrivati, dicono gli organizzatori, solo da Sicilia, Campania, Puglia e Calabria, ma anche dal Veneto e da Torino per chiedere attenzione e spazio nell’agenda del governo per il Sud. Circa 200 pullman da tutto il Paese che hanno portato in ...

Esperto sub danese salvato con straordinario intervento chirurgico d’emergenza al cuore a Reggio Calabria : Lo scorso lunedì, G.P., Esperto subacqueo di 47 anni e di nazionalità danese, in vacanza in Italia con la moglie, durante un’immersione ricreativa a 37 metri di profondità, presso un relitto sommerso al largo di Roccella Ionica, avverte un violento dolore toracico che lo costringe ad una rapida riemersione senza decompressione. Trasferito presso il Pronto Soccorso di Locri, veniva diagnosticata una dissecazione aortica di tipo A. La dissecazione ...

Terremoto - nuova scossa in Calabria : paura tra Reggio e Vibo Valebtia nella notte del Solstizio d’Estate [LIVE] : nuova forte scossa di Terremoto in Calabria alle 23:25 di questa sera: epicentro tra tra Dinami, San Pietro di Caridà, Laureana di Borrello, Galatro, Giffone, Maropati, Melicucco, Cinquefrondi, Polistena, Feroleto della Chiesa e San Giorgio Morgeto, al confine tra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, tra Serre e Aspromonte. La scossa è stata distintamente avvertita nella piana di Gioia Tauro. nella zona è in atto un intenso sciame ...