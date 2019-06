Realiti | Enrico Lucci stizza il seno di Valeria Marini | scandalo in Rai

Offese alla memoria di Falcone e Borsellino - la Rai apre un’inchiesta su “Realiti” di Enrico Lucci : «La Rai ritiene indegne le parole su Giovanni Falcone e Paolo Borsellino pronunciate da due ospiti della puntata di Realiti, andata in onda su Rai2 in diretta». È quanto si legge in una nota dell’azienda, che annuncia anche di aver «avviato un’istruttoria per ricostruire tutti i passaggi della vicenda». L’intervento riguarda quanto accaduto durante...

Realiti Flop - lo show di Enrico Lucci relegato in seconda serata e senza diretta : Realiti Flop – Siamo Tutti Protagonisti lo show di Rai 2 con Enrico Lucci e Asia Argento in giuria finisce in seconda serata2.5% di share e 428 mila spettatori sono l’emblema di un Flop se vai in onda in prima serata su Rai 2 e soprattutto duri 180 minuti.Flop senza possibilità di appello per Realiti – Siamo tutti protagonisti pompatissimo show di Enrico Lucci, supportato dal direttore (almeno fino a novembre) Carlo Freccero ...

Realiti - Enrico Lucci rischia tra parodia e déjà vu : Realiti, Enrico Lucci A Realiti regna il paradosso e l’effetto è voluto. Il titolo del nuovo programma di Rai2, del resto, allude proprio all’assonante genere televisivo che trae linfa dagli eccessi e dall’assurdo, aspetti volutamente sublimati da Enrico Lucci. L’ex inviato de Le Iene, approdato in prima serata, ha messo a punto un programma dalle tinte surreali, a tratti palesemente canzonatorio nei confronti di certe ...

Realiti - Siamo tutti Protagonisti : il nuovo programma di Rai 2 condotto da Enrico Lucci : Un nuovo format, originale e irriverente, che ricalca e parodia i reality show televisivi di successo.

Realiti - Enrico Lucci racconta l’Italia del selfie. Freccero : «Sfiderà la D’Urso - è lei la madrina del reality» : Enrico Lucci Tra racconto e parodia (il limite, in questi casi, è assai labile) Enrico Lucci porterà in prime time su Rai2 l’Italia narcisistica dei selfie con le sue emanazioni televisive e social. Mercoledì 5 giugno, alle 21.20, l’ex Iena debutterà con Realiti – siamo tutti protagonisti, evoluzione del programma Realiti Show voluta dal direttore di rete Carlo Freccero, che stamane ha presentato il progetto assieme ai suoi artefici. ...

Realiti - conferenza stampa programma Rai2 con Enrico Lucci e Asia Argento : Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa di presentazione di Realiti - Siamo tutti protagonisti, il programma condotto da Enrico Lucci in onda su Rai2 a partire da mercoledì 5 giugno alle ore 21.20. Si tratta di un format originale, prodotto da Rai2 in collaborazione con Fremantle, ideato da Umberto Alezio.La trasmissione mira ad essere il primo Truman show dell'informazione targato Rai2: un conduttore pazzo che si è autoconvinto di ...