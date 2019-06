Rampelli | Raggi e Zingaretti facce stessa medaglia | esposto a Procura per emergenza

romadailynews

(Di giovedì 27 giugno 2019) Roma – “Da una parte il ministro alla Sanita’ Grillo interpellata durante l’interrogazione a risposta immediata alla Camera ha fatto sapere che ‘al momento il ministero non ha ricevuto segnalazioni di rischio epidemiologico tale da prefigurare un intervento diverso dal normale monitoo’. Dall’altra la Regione Lazio ha gia’ allertato le Asl in relazione ai possibili effetti sulla salute pubblica collegata alla mancata raccolta dei rifiuti.rappresentano duedella, responsabili di un’assenza totale di strategie e, probabilmente, ‘inconsapevoli’ complici di qualche furbo che vuole mettere le mani sul giro d’affari legato alla raccolta e al trattamento dei rifiuti. E’ quanto dichiara in una nota Fabio, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi. “Vuoi ...

