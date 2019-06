Rallentare la SLA con l’elettroceutica | al via la sperimentazione domiciliare

meteoweb.eu

(Di giovedì 27 giugno 2019) Si basa sull’elettroceutica lache ha l’obiettivo dila progressione della malattia per i pazienti affetti da Sla. A sviluppare il progetto pilota sono l’Università Campus Bio-Medico di Roma e l’Istituto Auxologico Italiano IRCCS di Milano, grazie al sostegno della “Fondazione ‘Nicola Irti’ per le opere di carità e di cultura”. La ricerca è stata presentata giovedì 27 giugno, alle ore 11.30, presso l’aula Magna Trapezio dell’Università Campus Bio-Medico, alla presenza del presidente del Campus Bio-Medico, Felice Barela, del presidente dell’Istituto Auxologico Italiano, Michele Colasanto, e del presidente della “Fondazione ‘Nicola Irti’ per le opere di carità e di cultura”, Natalino Irti. A moderare gli interventi, Elvira Naselli, responsabile di Repubblica salute. La Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) è una patologia ...