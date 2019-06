Rai Sport | Europei Under 21 Semifinali Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

Mondiali di Calcio Femminile - Ottavi - Italia vs Cina | Diretta Rai 1 e Sky Sport : Dalla Cina alla Cina (ore 18 - Diretta su Rai 1 e Sky Sport Uno/Mondiali). Nel 1991 l’Italia raggiunse nel Mondiale cinese i Quarti di finale, miglior risultato della storia della Nazionale Femminile che a Montpellier le ragazze di Milena Bertolini proveranno ad eguagliare battendo la Cina. Un’avversaria ostica,...

The Sinking City ci trasporta nell'oscuro universo di Lovecraft con il tRailer di lancio : Ancora un paio di giorni e i fan di H.P. Lovecraft potranno mettere le proprie mani su un nuovo videogioco ispirato agli scritti di un autore di culto e a un universo estremamente affascinante.The Sinking City sarà disponibile il 27 giugno su PC, PS4 e Xbox One (su Switch nel periodo autunnale) e oggi vi proponiamo il trailer di lancio di questo progetto molto interessante targato Frogwares. Ci troviamo di fronte a un titolo prettamente ...

Venezia-Dinamo Sassari - come vedere gara-7 gratis e in chiaro in tv. Orario e programma su Rai Sport : La Finale Scudetto 2019 si deciderà all’ultima partita. Tutto in una notte, in una gara-7 che promette scintille. Umana Reyer Venezia contro Banco di Sardegna Sassari. E’ stata una serie emozionante con continui colpi di scena. Questa gara-7 è assolutamente la miglior conclusione tra due squadre che si sono equivalse finora. Venezia ha il vantaggio di giocare in casa, ma Sassari sa come si vince uno Scudetto all’ultima partita ...

Rai Sport - Europei Under 21 3a Giornata - Diretta Esclusiva - Palinsesto e Telecronisti : Dentro o fuori. Tutto, o niente, in 90 minuti. Lo sciagurato 0-1, sia pure con tanta sfortuna, subito contro la Polonia obbliga gli azzurrini, non solo a battere il Belgio, ma anche a sperare che la Spagna abbia ragione della stessa Polonia con non più di due gol di scarto, per un arrivo di tre squadre a quota sei punti, ma con l'Italia prima per la migliore differenza reti nella classifica avulsa....

Rai Sport - Europei Under 21 2a Giornata - Diretta Esclusiva - Palinsesto e Telecronisti : Dopo la vittoria in rimonta all'esordio contro la Spagna, torna in campo l'Italia Under 21, ancora a Bologna, nel secondo match del gruppo A. La sfida alla Polonia, che non ha mai battuto l'Italia nei quattro incontri precedenti a livello di Nazionali Under 21, e che ha piegato 3-2 il Belgio nella gara inaugurale dell'Europeo 2019, nonostante la scarsa vena realizzativa...

Mondiali di Calcio Femminile - Italia vs Brasile | Diretta Rai 1 e Sky Sport : In pochi avrebbero scommesso che l’Italia si sarebbe presentata alla vigilia del match con il Brasile avendo il pass per gli Ottavi già in tasca. Ma la doppietta di Barbara Bonansea con l’Australia e i cinque gol rifilati alla Giamaica hanno stravolto il copione di un girone che ora vede le Azzurre in pole position, una posizione da difendere con le unghie stasera a Valenciennes (ore 21 - Diretta su Rai 1 e Sky Sport ...

Sarri alla Juve - Mattioli ("Non sarà lui il nuovo allenatore") e Paganini ("Juve cerca altro") di Rai Sport lo escludevano fino a poche ore prima : Oggi pomeriggio, a Borsa chiusa, è arrivata l'ufficialità: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Si è conclusa così, in una calda domenica di giugno, una delle più appassionanti (sic) soap opera del giornalismo Sportivo degli ultimi anni. Dopo l'addio di Massimiliano Allegri (deciso dal presidente del club bianconero Andrea Agnelli), sono iniziati a circolare i rumors sul nuovo tecnico della Signora. I nomi fatti sono stati ...

Rai Sport - Europei Under 21 1a Giornata - Diretta Esclusiva - Palinsesto e Telecronisti : Si ricomincia proprio da dove la corsa si era fermata. L'ultima volta che gli azzurrini aveavano giocato un match nella fase finale di un Europeo, infatti, era stato due ani fa, a Cracovia, in semifinale, contro la Spagna, avversaria del match d'esordio di Euro 2019, in programma domenica 16, alle 21.00, a Bologna. Due anni fa, in Polonia, non bastò il gol di Bernardeschi: troppo forti le furie rosse, trascinate da Saùl Niguez, il ...

