Raggi | dopo tanto lavoro finalmente riapre parco piazzale Loriedo a Colli Aniene

ROMA - METRO A REPUBBLICA RIAPRE DOPO 8 MESI/ Sindaco Raggi chiede scusa : METRO A ROMA, fermata REPUBBLICA RIAPRE DOPO 246 giorni, 8 MESI,: scuse Raggi e Atac, ma le scale mobili non sono ancora del tutto funzionanti

M5s - Lombardi : “Roma? Dopo tre anni di giunta Raggi sono costernata. Sindaca faccia una pubblica operazione verità” : “Roma? Indipendentemente dall’assalto mediatico del Messaggero, Dopo tre anni di giunta Raggi, io vivo in uno stato personale di costernazione per la mia città. A questo punto, bisogna fare un’operazione verità“. sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal capogruppo M5s alla Regione Lazio, Roberta Lombardi, sullo stato in cui versa la Capitale. ...

Dopo piano sampietrini Raggi lancia ‘piano luce’ : illuminazione piazze e monumenti periferie : Roma – Dopo il piano sampietrini in Campidoglio si sta lavorando ad un nuovo “piano Luce”. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, vuole istituire un tavolo tecnico interistituzionale per definire un programma di interventi finalizzati a portare una nuova luce a Roma: non solo lampioni in strada, pero’. Si pensa ad un’illuminazione ad hoc, con un tipo differente di luce in base alle specifiche caratteristiche dei ...

Lombardi : costernata dopo 3 anni giunta Raggi - sindaca ammetta città fuori controllo : Roma – “dopo 3 anni di giunta Raggi io vivo in uno stato personale di costernazione per la mia citta’. Bisogna fare un’operazione verita’. Quando tempo fa uscirono sull’Espresso alcuni audio rubati alla sindaca Raggi in colloqui con Ama, ci sono stati dei momenti in cui Raggi con molta sincerita’ ha detto: questa citta’ e’ fuori controllo. Mi conforta il fatto che anche il sindaco se ne renda ...

Taodue porta Il CoRaggio di Ilaria su Canale 5 dopo il successo di Sulla mia pelle : Ilaria Cucchi ha ispirato la nuova fiction : In realtà non sappiamo ancora con precisione se si tratterà di una fiction o un film per la tv, fatto sta che Taodue ha annunciato Il Coraggio di Ilaria ufficialmente e via social con una foto con al centro Ilaria Cucchi. Tanto è bastato per creare scalpore intorno al nuovo progetto destinato a Canale 5 e che da gennaio inizierà a prendere forma con le prime riprese in vista della messa in onda per l'autunno 2020, salvo cambiamenti. Al centro ...

Alberto Urso Raggiunge un importante traguardo dopo Amici 18 : Amici di Maria De Filippi: Alberto Urso ha conquistato il disco d’oro Queste settimane sono state davvero molto importanti per il popolare tenore Alberto Urso. Difatti quest’ultimo ha vinto l’ultima edizione del Serale di Amici, riuscendo a battere la temibilissima rivale Giordana Angi. Ma le soddisfazioni per l’ex concorrente del talent show più seguito in Italia non sono affatto finite qua. Cos’altro è successo? ...

Raggi : come promesso non sorgerà altro impianto dopo chiusura Tmb Salario : Roma – “Il Tmb Salario e’ stato incendiato a dicembre dell’anno scorso. L’amministrazione ha detto subito che non ci sarebbe stato piu’ alcun impianto. I cittadini chiedevano un atto formale, per questo ho inviato una lettera a Nicola Zingaretti chiedendo la revoca delle autorizzazioni sul Tmb. In quello spazio non sara’ aperto un altro impianto, come avevamo promesso. Un pezzetto per volta ...

Raggi : dopo 70 anni riscritte norme convivenza con nuovo regolamento : Roma – “Abbiamo approvato il nuovo regolamento di Polizia urbana della citta’ di Roma. dopo oltre 70 anni abbiamo riscritto le norme di convivenza civile nella nostra citta’, abbiamo incluso dei comportamenti che 70 anni fa non erano minimamente contemplati e iniziato a eliminare il ricorso alle ordinanze, strumenti eccezionali che di volta in volta venivano utilizzati per il divieto anti-alcol e per contrastare la ...

Giro d’Italia – Carapaz commosso dopo la vittoria - la dedica ai genitori ed il grande sogno Raggiunto : “ecco cosa ho provato quando ho alzato il trofeo” : Richard Carapaz commosso per la vittoria della 102ª edizione del Giro d’Italia: le parole dell’ecuadoriano della Movistar dopo la cronometro di Verona Richard Carapaz è il primo ecuadoriano a trionfare al Giro d’Italia: il ciclista della Movistar ha approfittato degli screzi tra Roglic e Nibali, che sicuramente lo avevano sottovalutato, per aggiudicarsi la 102ª edizione della Corsa Rosa. Marco Alpozzi/LaPresse Carapaz ...

Nintendo Switch : Mortal Kombat 11 è il primo gioco third party per un pubblico adulto a Raggiungere la prima posizione della classifica dopo 14 anni : Le classifiche NPD che prendono in esame le vendite dei titoli di qualsiasi piattaforma in Nord America sono state pubblicate qualche giorno fa e sicuramente quello che balza all'occhio è la prima posizione di Mortal Kombat 11.Il picchiaduro di NetherRealms infatti è il gioco third-party fruibile da un pubblico maturo (M-rated per l'ESRB) per Nintendo Switch che ha raggiunto la prima posizione della classifica. L'ultimo titolo a registrare ...

Eliana Michelazzo : «Sono stata Raggirata dalla Prati. Dopo 10 anni ho capito che mio marito - con cui ho fatto sesso - non esiste. Chiedo di essere aiutata» : Eliana Michelazzo Eliana Michelazzo non ci sta a passare per la carnefice e vuota il (suo) sacco contro Pamela Prati, rea a suo dire di averla raggirata. In attesa dell’intervista a Live – Non è la D’Urso in onda questa sera su Canale 5, dove confessa che Mark Caltagirone in realtà non esiste, la manager si sfoga e chiede aiuto: “Mark Caltagirone, Marck, Marco… Non esiste se non nella fantasia di qualcuno: io ho mentito ...

Virginia Raggi annuncia dopo Lazio-Atalanta : ‘A pagare per la sicurezza siano i club’ : Terribili atti di guerriglia urbana sono accaduti fuori dallo stadio olimpico ieri sera, prima della finale di calcio di coppa Italia, che ha visto in campo le squadre della Lazio e dell'Atalanta. Per la sindaca Raggi queste sono “occasioni sfruttate da delinquenti per creare disordini nelle città”. Virginia Raggi propone una direttiva che coinvolge i club nella sicurezza La sua contromisura per arginare questi gravissimi atti di violenza si ...

Dopo 6 anni di chiusura riapre battenti Villa Massimo : taglio del nastro operato da Raggi : Roma – Giardini curati. Aree giochi per i bambini. Nuove panchine e diversi alberi appena piantati tra cui lecci, tigli, pini, sughere, cipressi e alberi di Giuda. Dopo sei anni di chiusura e’ stato riaperto, questa mattina, lo storico parco di Villa Massimo nel II Municipio, 7.200 metri quadri nel quartiere Nomentano. Il taglio del nastro, avvenuto in un’atmosfera festosa grazie ai bambini delle scuole ‘Fratelli ...