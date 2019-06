Quali problemi pone la sclerosi sistemica e quali sono le prospettive di cura per il

fondazioneserono

(Di giovedì 27 giugno 2019) La reumatologa Francesca Ingegnoli, nella terza parte dell’intervista sullaspiegarelativi alla malattia che attendono soluzioni adeguate elefuture per la sua.  La diagnosi precoce è il primo deiillustrati da Francesca Ingegnoli. Il fenomeno di Raynaud, che nella maggioranza dei casi è il sintomo di esordio dellaviene sottovalutato e non indirizza verso l’esecuzione di quegli esami, come la capillaroscopia, che permetterebbero di arrivare rapidamente alla diagnosi. Alla sottovalutazione di questo sintomo di allarme può contribuire anche il malato stesso che, per un certo tempo, non gli attribuisce il peso che merita. Un’altra problematica che influenza negativamente il percorso di diagnosi di, e con esso la vita stessa dei malati, è che gli esami che servono a formulare la ...

