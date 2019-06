Puro lino | tutti i buoni motivi per eleggerlo il tessuto dell’estate

vanityfair

(Di giovedì 27 giugno 2019) Federica TosiEquipmentTibiPop & SukiLe KashaNicholasGiuliva Heritage CollectionMansur GavrielFrameTWINSET MilanoL'AgenceStaudUlla JohnsonCult GaiaBelizeInnika ChooRaeyH&MGioia BiniZeus + DioneThree Graces LondonTheoryLisa Marie FernandezWiggy Kit& Other StoriesZaraAcne StudiosSono tanti iper amarlo. Innanzitutto è il più resistente tra i tessuti naturali. E poi è fresco (ci aiuta a contrastare l’afa estiva), è bello anche quando è stropicciato (perfetto da mettere in valigia) ed è ecologico. Ma non è tutto. Il, informale ma al tempo stesso chic, ci fa pensare al sofisticato stile safari, facendoci sognare viaggi esotici e avventure nel deserto. Quali sono dunque le ragioni per amarlo? Noi ne abbiamo trovate almeno 5 e ve li elenchiamo sotto. Nella gallery in alto invece, vi proponiamo una selezione di capi (e qualche accessorio) per passare ...

