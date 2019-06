PS5 | emergono in rete i primi presunti benchmark

eurogamer

(Di giovedì 27 giugno 2019) Come riporta Winfuture, sono emersi inssimidi PlayStation 5, la prossima attesissima console Sony.Stando a quanto riporta il leaker APISAK, il test riportato riguarderebbe il SoC AMD Gonzalo, proprio quello con cui sarebbe equipaggiata la tanto attesa PS5. Ebbene, nei test riportati, il SoC AMD Gonzalo ha registrato oltre 20.000 punti, mentre per farsi un'idea PS4 standard superava di poco i 5.000 punti. Ulteriore paragone possiamo farlo con la RTX 2080, la quale registra quasi 22.000 punti, mentre la GTX 1080 raggiunge i 19.370 punti. Inutile dire che le versioni TI di queste schede registrano punteggi stellari, di media stiamo parlando di 24.600 per la RTX 2080 TI e di 22.800 per la RTX 1080 TI.Questi test naturalmente lasciano molto spesso il tempo che trovano in quanto non vengono prese in considerazioni moltissime altre variabili della macchina. Rimane ...

