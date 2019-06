Pronostico Tunisia vs Mali | Coppa d’Africa 28-06-2019 e Info

lanotiziasportiva

(Di giovedì 27 giugno 2019)d’Africa, gruppo E, analisi edi, venerdì 28 giugno. Consigli per la tua scommessa vincente.Falsa partenza per la. Nella prima giornata del Gruppo E, la squadra guidata dal tecnico transalpino Alain Giresse non è andata oltre l’1-1 con l’Angola. Nonostante il vantaggio firmato da Msakni su calcio di rigore al 34′, i tunisini si sono fatti raggiungere sul pari al ventisettesimo della ripresa da Djalma. Il, invece, è partito alla grande surclassando la Mauritania per 4-1. I gol sono stati messi a segno da Diaby, Marega (rigore) e Traore (doppietta), mentre El Hacen è andato a segno su rigore, per il momentaneo 3-1 della Mauritania.Come arrivano?Larischia una clamorosa eliminazione, ed è per questo che con ilnon può più fallire. Per la formazione di Giresse il rischio maggiore è quello ...

zazoomblog : Pronostico Tunisia vs Angola Coppa d’Africa 24-06-2019 e Info - #Pronostico #Tunisia #Angola #Coppa -