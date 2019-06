Pronostico Marocco vs Costa d’Avorio | Coppa d’Africa 28-06-2019 e Info

lanotiziasportiva

(Di giovedì 27 giugno 2019)d’Africa, gruppo D, analisi edid’Avorio, venerdì 28 giugno. Consigli per la tua scommessa vincente.Vittoria fortunosa per ilnella prima giornata del gruppo D. I Leoni dell’Atlante hanno superato la Namibia con un clamoroso autogol a un minuto dalla fine dei tempi regolamentari di Keimuine. Anche lad’Avorio ha bagnato il suo esordio con una vittoria ai danni del Sudafrica. Il gol decisivo è stato messo a segno da Kodjia, attaccante in forza all’Aston Villa. Un successo che ha permesso agli Elefanti di agguantare al primo posto il. Gli ultimi due precedenti sono stati favorevoli ai marocchini.Come arrivanod’Avorio?Il, dopo tre sconfitte di fila in amichevole, è in testa al gruppo D, grazie al successo arrivato quasi allo scadere con la Namibia. Sarà un test ...