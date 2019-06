Procreazione Medicalmente Assistita | come affrontare efficacemente l’endometriosi

fondazioneserono

(Di giovedì 27 giugno 2019) Elisabetta Coccia, Professore Associato di Ginecologia dell’Università di Firenze e Direttore del Centro pubblico di(PMA) dell’Ospedale Careggi, parla di endometrosi, una patologia che si presenta in età riproduttiva ed è causa frequente di infertilità. Si può manifestare con dolori mestruali e con dolori cronici alla pelvi che, non essendo specifici di questa malattia, possono ritardarne il riconoscimento. Sarebbe importante, invece, che fosse individuata tempestivamente e che, una volta formulata la diagnosi, le donne con endometriosi fossero seguite per tutto il periodo riproduttivo. Ciò permette di concordare, con lo specialista di riferimento, le strategie utili a ottimizzare le probabilità di concepimento, quando la coppia desidererà avere un figlio. Fra le soluzioni da valutare ci può essere la preservazione della fertilità, messa in atto ...

