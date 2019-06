Prezzo delle case in Europa | come sono cambiati | solo in Italia è gelo- infografiche

termometropolitico

(Di giovedì 27 giugno 2019)ininininè cambiato ilnegli ultimi anni ine in? Si tratta di un argomento molto sentito sia nel nostro Paese che in quelli vicini, anche se per cause diverse. Insoprattutto i proprietari a lamentarsi, perché i prezzi rimangono piatti, dopo lo scoppio della bolla immobiliare durante la crisi. Dopo avere acquistato negli anni di grande crescita dei valori, tra la metà degli anni ’90 e tutti gli anni 2000, in molti sitrovati impossibilitati a vendere se non perdendo valore. L’opposto sta accadendo altrove, dove la ripresa più sostenuta dell’economia sta spingendo anche i prezzi degli immobili. Lo vediamo nell’infografica, in cui è possibile scegliere per ...

demssdimple : @backtoruins sinceramente mi è sembrato stupido il fatto di far rimuovere i tappi delle bottiglie per poi farle ven… - FondazioneNE : In Italia il prezzo delle #telecomunicazioni è del 10,4% più alto rispetto alla media dell'Unione Europea. Il paese… - vitto_72 : @lauranaka @finanza_com @finanza_online @Borseit aggiottaggio?? Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei… -