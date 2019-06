Possiamo fare qualcosa per farla assomigliare a una donna? Il post della

huffingtonpost

(Di giovedì 27 giugno 2019) “La capitanaSea-watch.perad una? Se fossi conciata così… Forse anche io mi dedicherei ala scafista”. Questo è il commento accompagnato da una foto, una delle tante in cui è ritratta Carola Rackete, la 31enne tedesca al comandoSea Watch, la nave che ha salvato nel Mediterraneo 42 migranti e nel pomeriggio di ieri ha fatto rotta per Lampedusa.A scriverlo è Valentina Mazzacurati, 29 anni, candidata alle comunali di Modena con una lista in appoggio al candidato leghista Stefano Prampolini. Non è stata eletta: ha ottenuto solo 85 preferenze. Dopo aver chiesto di affondare la Sea Watch, prima di ritrattare dicendo che “ovviamente non intendeva che andava fatto con le persone a bordo”, la modenese, papà italiano, mamma del Ruanda, ha deciso di offendere ...

