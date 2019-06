Portogallo | ‘l’austerità ha fatto il miracolo’ Ma sarebbe lo stesso anche in Italia?

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 giugno 2019) C’è ancora chi, con pervicace ostinazione ma sempre smentito dai fatti, insiste a proporre l’austerità espansiva. Ma l’austerità – che significa tagli alla spesa pubblica e agli stipendi, privatizzazione dei servizi pubblici e dei beni comuni, precarizzazione del mercato del lavoro e/o aumento delle tasse – funziona? Funziona per fare crescere un Paese e ridurre il debito pubblico? E, come ha suggerito Carlo Favero in un recente articolo su IlQuotidiano, il– che è fallito nel 2011, ha chiesto l’aiuto di Ue, Fmi e Bce, ha dovuto seguire dure politiche di austerità, dal 2015 cresce notevolmente e oggi gode di uno spread inferiore al nostro – è davvero un modello ideale per imporre l’austerità espansivain? In Edicola Austerità, cosa ci insegna il modello ...

